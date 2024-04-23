Таможенники Центральной Азии, Южного Кавказа, Пакистана и ЕС обсуждают механизмы сотрудничества и обмена информацией

9-10 апреля 2024 года представители стран, участвующих в Межрегиональной сети таможенных органов и подразделений портового контроля (IREN), провели шестое совещание, чтобы обсудить проблемы и возможности, возникающие в связи с обменом данными о грузах повышенной опасности. Представители Болгарии, Польши, Турции и Италии также приняли участие во встрече, которая состоялась в штаб-квартире Всемирной таможенной организации в Брюсселе, сообщает пресс-служба ВТамО.

Сеть IREN, объединяющая Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, была создана в 2019 году как региональная сеть в рамках Программы контроля контейнеров (CCP), которая совместно управляется Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Всемирной таможенной организацией (ВТАМО). CCP стремится предотвратить эксплуатацию потоков пассажиров, грузов и почты торговцами людьми путем создания правоохранительных подразделений, состоящих из сотрудников различных национальных правоохранительных органов, предоставления им специальных знаний и навыков и укрепления сотрудничества на национальном, региональном и международном уровнях.

IREN привносит региональный аспект в программу, создавая механизм обмена информацией между таможенными органами и подразделениями портового контроля CCP, участвующими в Сети. С этой целью страны – участницы IREN используют инструмент безопасной коммуникации ВТамО ContainerComm.

В ходе совещания к представителям стран присоединились команды УНП ООН и ВТамО по работе с CCP, а также официальные лица некоторых доноров, финансирующих IREN.

Участники рассмотрели достижения Сети, возникшие проблемы и перспективы ее функционирования, включая возможности дальнейшего сотрудничества в области обмена данными в отношении международных грузов из группы высокого риска.

Они также рассмотрели результаты правоохранительной деятельности IREN, направленной на борьбу с незаконным оборотом предметов двойного назначения, а также уроки, извлеченные из этого мероприятия.

Страны Европейского региона ВТамО продемонстрировали свои лучшие практики.

Открывая заседание, представитель ВТамО напомнил участникам, что в резолюции, принятой на четвертом заседании IREN, были рассмотрены шаги по налаживанию эффективного сотрудничества между странами – членами IREN и компетентными органами Европейского региона ВТамО.

Он также подчеркнул важность совещания как платформы для создания мощной международной сети в рамках ССР и поблагодарил присутствующих представителей доноров.

Далее выступил представитель УНП ООН, который заявил, что использование законных международных транспортных коридоров и инфраструктуры для незаконного оборота наркотиков и других товаров остается одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются таможенные службы во всем мире. Он также подтвердил приверженность УНП ООН оказанию поддержки своим государствам-членам в борьбе с этими угрозами посредством комплексных, масштабируемых и устойчивых ответных мер.

Представители стран-участниц выразили свою признательность УНП ООН и ВТамО за их многолетнюю поддержку, подчеркнув, что деятельность, осуществляемая в рамках ССР, и достигнутый прогресс имеют решающее значение для борьбы с незаконным перемещением грузов через границу и содействия законной торговле.

Команда Программы контроля за контейнерами ВТамО объявила, что к концу 2024 года будет завершена разработка версии 3 ContainerComm с новыми функциональными возможностями, поддерживающими усилия, запланированные членами IREN и странами Европейского региона ВТамО в области обмена данными.

Региональные сегменты CCP для Центральной Азии, Южного Кавказа и Пакистана финансируются Бюро Государственного Департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL), Программой экспортного контроля и безопасности границ (EXBS), а также правительствами Японии и Франции. ///nCa, 23 апреля 2024 г.