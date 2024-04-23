Подземные воды в Центральной Азии – Часть первая

nCa Report

Подземные воды являются важным и, как правило, возобновляемым источником воды. Это актуально особенно для Центральной Азии, где растущий дефицит воды требует принятия всех возможных мер для ответственного использования водных ресурсов и обеспечения их устойчивости.

Подземные воды – буквально вода в земле – обычно упускаются из виду, когда мы говорим о водных ресурсах.

В этом отчете мы приведем цитаты из исследования, посвященного трансграничным ресурсам подземных вод в Центральной Азии. Далее мы приведем некоторую информацию из проекта Межправительственной гидрологической программы ЮНЕСКО “Управление ресурсами подземных вод в трансграничных водоносных горизонтах” (GGRETA). Наконец, мы рассмотрим весьма похвальную историю успеха из Индии, где человек, практически не имеющий ресурсов и образования, сумел разработать недорогое решение для восполнения запасов подземных вод.

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‘Устойчивое использование ресурсов подземных вод в трансграничных водоносных горизонтах пяти стран Центральной Азии: проблемы и перспективы” – это полезная исследовательская работа, автором которой являются Ю Лю, Пин Ван, Хунвэй Жуань, Тянье Ван, Цзинцзе Ю, Янпэй Чен и Рашид Кулматов.

Все авторы, за исключением Рашида Клматова, работают в научно-исследовательских институтах Китая. Рашид Клматов – заведующий кафедрой биологии и почвоведения Национального университета Узбекистана.

Исследование было опубликовано швейцарским издательством MDPI в июне 2020 года.

В исследовании часто используется аббревиатура ТВГ. Она означает трансграничные водоносные горизонты.

С полным текстом исследования можно ознакомиться по этой ссылке:

https://www.mdpi.com/2073-4441/12/8/2101#:~:text=The%20total%20groundwater%20use%20in,is%20mineralized%20groundwater%20%5B42%5D

Прежде чем перейти к содержанию исследования, мы должны отметить, что в нем рассматриваются только трансграничные ресурсы подземных вод, а не все ресурсы подземных вод Центральной Азии.

В аннотации к исследованию авторы отмечают: “Поскольку трансграничные водоносные горизонты не имеют границ и скрыты, соседние страны склонны к конфликтам из-за использования этих трансграничных ресурсов подземных вод. Следовательно, для рационального и справедливого использования этих ресурсов подземных вод необходима точная и всесторонняя оценка потенциала освоения ресурсов подземных вод в этих трансграничных водоносных горизонтах. Трансграничные ресурсы подземных вод являются важным источником воды для жизни, производства и экологического водопользования в Центральной Азии, которая отличается характерным континентальным засушливым и полузасушливым климатом, а ресурсы поверхностных вод в этом регионе относительно скудны. Учитывая существующие проблемы, связанные с использованием подземных вод в трансграничных водоносных горизонтах в этом регионе, мы предлагаем разработать стратегии забора воды по требованию, повысить экологическую защиту трансграничных водоносных горизонтов и укрепить международное сотрудничество. В этом документе кратко описывается распределение 34 трансграничных водоносных горизонтов в Центральной Азии и анализируется состояние и потенциал использования подземных вод в этих трансграничных водоносных горизонтах”.

Вместо того, чтобы подробно цитировать результаты исследования, мы приведем здесь лишь некоторые графики и таблицы.



Как показано на карте TBГ (Трансграничный водоносный горизонт), в Центральной Азии насчитывается тридцать четыре крупных TВГ, 30 из которых частично расположены в Узбекистане.

Многочисленные ТВГ существуют в зонах формирования стока в юго-восточном Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Как показано на рис. 2, 24 TВГ в исследуемой области (AS36, AS45, AS46, AS47, AS48, AS49, AS50, AS51, AS52, AS53, AS56, AS57, AS58, AS59, AS60, AS61, AS62, AS63, AS64, AS65, AS66, AS67, AS68, и AS69) расположены в бассейне реки Сырдарья, тогда как шесть водоносных горизонтов (AS37, AS40, AS41, AS42, AS43 и AS70) расположены в бассейне реки Амударья, и только два водоносных горизонта (AS54 и AS55) расположены в бассейне реки Талас. Кроме того, в бассейнах рек Зеравшан и Чу имеется только по

одному водоносному горизонту, AS44 и AS71 соответственно.

Ресурсы подземных вод в бассейнах рек

Запасы подземных вод в пяти странах Центральной Азии тесно связаны с объемом поверхностных водных ресурсов. Кыргызстан и Таджикистан, как страны с относительно богатыми поверхностными водными ресурсами, используют относительно небольшое количество подземных ресурсов. Кроме того, ресурсы подземных вод Туркменистана относительно ограничены, но эксплуатируется лишь 2,5% от общего объема водных ресурсов страны. Ресурсы подземных вод в этих трех странах в основном используются для бытовых нужд. В отличие от этого, Казахстан и Узбекистан, расположенные в низовьях речных бассейнов, имеют относительно скудные ресурсы поверхностных вод и относительно высокую зависимость от подземных вод. На орошение приходится примерно 50% добываемых подземных вод в Казахстане, и примерно две трети потребностей Узбекистана в воде зависит от подземных вод.

Ресурсы подземных вод могут по-разному использоваться в различных странах; например, Преташкентский водоносный горизонт AS47 используется в основном для питьевой воды в Казахстане, но в Узбекистане используется только как источник минеральной воды [37]. Для водоносного горизонта AS71 Чу в Казахстане 40% добываемых подземных вод используется для питьевых целей, а 60% – для орошения сельскохозяйственных угодий; однако в Кыргызстане подземные воды из этого водоносного горизонта широко используются для питьевого водоснабжения, орошения сельскохозяйственных угодий, промышленной добычи полезных ископаемых, кормления скота и рыболовства в горячих источниках[32].

Это всего лишь несколько иллюстраций из ценного исследования, подготовленного совместно китайскими и узбекскими учеными. Всем, кто интересуется более подробной информацией, рекомендуется загрузить и просмотреть всю исследовательскую работу по ссылке, указанной в начале этого отчета. /// nCa, 23 апреля 2024 г.