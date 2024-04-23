МИД Туркменистана запустил онлайн-библиотеку международных документов

Министерство иностранных дел Туркменистана запустило Интернет-сайт электронной библиотеки международных документов.

https://docslibrary.gov.tm/

Портал содержит тексты резолюций ООН, инициированных Туркменистаном, а также тексты заявлений и деклараций многосторонних встречи и форумов, в которых принимал участие Туркменистан.

Материалы в библиотеке систематизированы по таким категориям, как мир и безопасность, многосторонние форматы сотрудничества, парламентская дипломатия, транспортная дипломатия, спортивная дипломатия, экологическая дипломатия, энергетическая дипломатия, культурная дипломатия, Туркменистан на пути к достижению Целей устойчивого развития и другие.

Ресурс доступен на трех языках – туркменском, английском и русском. Онлайн-библиотека предоставляет богатый ресурс для исследователей, дипломантов и всех, кто заинтересован в понимании роли Туркменистана в международном сообществе.///nCa, 23 апреля 2024 г.