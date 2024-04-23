News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » МИД Туркменистана запустил онлайн-библиотеку международных документов

МИД Туркменистана запустил онлайн-библиотеку международных документов

By

Министерство иностранных дел Туркменистана запустило Интернет-сайт электронной библиотеки международных документов.

https://docslibrary.gov.tm/

Портал содержит тексты резолюций ООН, инициированных Туркменистаном, а также тексты заявлений и деклараций многосторонних встречи и форумов, в которых принимал участие Туркменистан.

Материалы в библиотеке систематизированы по таким категориям, как мир и безопасность, многосторонние форматы сотрудничества, парламентская дипломатия, транспортная дипломатия, спортивная дипломатия, экологическая дипломатия, энергетическая дипломатия, культурная дипломатия, Туркменистан на пути к достижению Целей устойчивого развития и другие.

Ресурс доступен на трех языках – туркменском, английском и русском. Онлайн-библиотека предоставляет богатый ресурс для исследователей, дипломантов и всех, кто заинтересован в понимании роли Туркменистана в международном сообществе.///nCa, 23 апреля 2024 г.

 

 

 

Related posts:

  1. В Бишкеке состоялся Саммит СНГ –  Безопасность и Экономика в фокусе выступления Президента Туркменистана – Принят ряд документов, в том числе Заявление о международных отношениях в многополярном мире
  2. Конференция в Институте Международных Отношения МИД Туркменистана осветила ключевые достижения страны на внешнеполитическом треке
  3. МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РЯДУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ
  4. Временный поверенный в делах ОАЭ провел онлайн-встречу с главой Центрального совета Союза женщин Туркменистана
  5. Временный поверенный в делах ОАЭ в Туркменистане провел онлайн-лекцию для студентов Института Международных Отношений
  6. Нарине Саакян: «ПРООН является одним из крупнейших международных партнеров Туркменистана в вопросах устойчивого развития»
  7. Группа студентов и преподавателей Института Международных Отношений МИД Туркменистана прошли подготовку в дипакадемии в ОАЭ
  8. ПРООН и ТНИМЯ проводят вечера по ЦУР для молодежи Туркменистана
  9. Министр иностранных дел Туркменистана провел онлайн встречу с исполнительным директором UNEP 
  10. Российский логистический оператор  запустил доставку из Туркменистана в Россию по коридору «Север-Юг»
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan