News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Генеральный консул Туркменистана в Казани принял участие во встрече с участниками конкурса молодых дипломатов

Генеральный консул Туркменистана в Казани принял участие во встрече с участниками конкурса молодых дипломатов

By

22 апреля 2024 г. в Казани состоялась встреча участников конкурса Youth Ambassadors с Генеральными консулами иностранных государств, аккредитованных в г.Казань, в частности Туркменистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

В ходе встречи участники конкурса «молодых дипломатов» подробно узнали из уст дипломатов о текущей ситуации и перспективных направлениях сотрудничества между вышеуказанными странами и Россией, в том числе Республикой Татарстан.

В частности, Генеральный консул Туркменистана Гуйч Гараев отметил, что в контексте сотрудничества Туркменистана и Российской Федерации, туркмено-татарстанское взаимодействие занимает одно из ключевых мест. Это сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях.

Было также отмечено о недавно состоявшемся в Казани Международном круглом столе, посвященном 300-летию великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, который был организован Генеральным консульством Туркменистана и Академией наук Республики Татарстан совместно.

Пользуясь случаем, Г.Гараев отметил, что «дипломат» – это сегодня не только должность в дипломатической службе, но и стиль жизни и подход к работе. Дипломат выделил отрадным тот факт, что молодежь сегодня проявляет большой интерес к этой профессии, изучает дипломатические навыки, этикет, протокол, обогащая их теоретическими знаниями. Генеральный консул выразил уверенность, что все это внесет большую лепту в дело укрепления мира, стабильности, процветания и взаимопонимания в нашем большом мире.

Также в ходе мероприятия участники конкурса поделились своими видениями и идеями по дальнейшему укреплению сотрудничества между государствами.  Генеральные консулы выразили благодарность участникам за представленные идеи, и подчеркнули значимость вовлечения молодежи в укрепление взаимопонимания и сотрудничества между странами.

По итогам мероприятия, участники конкурса вручили иностранным дипломатам памятные подарки, выполненные своими руками. В частности, туркменской стороне был подготовлен памятный подарок со стихами Махтумкули Фраги на фоне знаменитого Куль-Шарифа. ///nCa, 23 апреля 2024 г. (первоначально опубликовано  на сайте Генерального Консульства Туркменистана в Казани – https://kazan.tmconsulate.gov.tm/ru/news/131890 )

 

 

 

Related posts:

  1. Консул Туркменистана в Казани встретился с главой Парламента Татарстана
  2. Генеральный консул Туркменистана в Мазари-Шарифе встретился с руководителем представительства Талибан в Балхе
  3. Делегация Туркменистана примет участие в международном экономическом форуме в Казани
  4. Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в министерской встрече в формате «С5+1» в Ташкенте
  5. Глава МИД Туркменистана принял участие в министерской встрече СПЕКА в Женеве
  6. Глава МИД Туркменистана принял участие во встрече министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных стран
  7. Новый Консул Туркменистана встретился с губернатором Астраханской области
  8. Туркменистан принял участие во встрече министров туризма тюркских государств
  9. Туркменистан принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран «G7» и Центральной Азии
  10. Туркменистан принял участие в 16-ой Министерской встрече в формате «Центральная Азия – Европейский Союз»
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan