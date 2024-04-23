Генеральный консул Туркменистана в Казани принял участие во встрече с участниками конкурса молодых дипломатов

22 апреля 2024 г. в Казани состоялась встреча участников конкурса Youth Ambassadors с Генеральными консулами иностранных государств, аккредитованных в г.Казань, в частности Туркменистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

В ходе встречи участники конкурса «молодых дипломатов» подробно узнали из уст дипломатов о текущей ситуации и перспективных направлениях сотрудничества между вышеуказанными странами и Россией, в том числе Республикой Татарстан.

В частности, Генеральный консул Туркменистана Гуйч Гараев отметил, что в контексте сотрудничества Туркменистана и Российской Федерации, туркмено-татарстанское взаимодействие занимает одно из ключевых мест. Это сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях.

Было также отмечено о недавно состоявшемся в Казани Международном круглом столе, посвященном 300-летию великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, который был организован Генеральным консульством Туркменистана и Академией наук Республики Татарстан совместно.

Пользуясь случаем, Г.Гараев отметил, что «дипломат» – это сегодня не только должность в дипломатической службе, но и стиль жизни и подход к работе. Дипломат выделил отрадным тот факт, что молодежь сегодня проявляет большой интерес к этой профессии, изучает дипломатические навыки, этикет, протокол, обогащая их теоретическими знаниями. Генеральный консул выразил уверенность, что все это внесет большую лепту в дело укрепления мира, стабильности, процветания и взаимопонимания в нашем большом мире.

Также в ходе мероприятия участники конкурса поделились своими видениями и идеями по дальнейшему укреплению сотрудничества между государствами. Генеральные консулы выразили благодарность участникам за представленные идеи, и подчеркнули значимость вовлечения молодежи в укрепление взаимопонимания и сотрудничества между странами.

По итогам мероприятия, участники конкурса вручили иностранным дипломатам памятные подарки, выполненные своими руками. В частности, туркменской стороне был подготовлен памятный подарок со стихами Махтумкули Фраги на фоне знаменитого Куль-Шарифа. ///nCa, 23 апреля 2024 г. (первоначально опубликовано на сайте Генерального Консульства Туркменистана в Казани – https://kazan.tmconsulate.gov.tm/ru/news/131890 )