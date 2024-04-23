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Делегация Евросоюза в Туркменистане отмечает День Земли: посещение приютов для животных

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Ашхабад, Туркменистан – 22 апреля 2024 г. – В рамках празднования Дня Земли сотрудники Представительства Европейского Союза в Туркменистане совместно с Обществом охраны природы Туркменистана организовали посещение местных приютов для животных с целью пожертвования продуктов питания и медикаментов.

Кроме того, будут выделены средства на стерилизацию некоторых животных с целью поддержки их здоровья и контроля численности популяции бездомных животных.

Сотрудники Представительства ЕС и Общества защиты природы, а также волонтеры посетили три приюта для животных и провели день с животными и их опекунами. Во время визита они сделали трогательные фотографии и видео. Эти визуальные изображения будут распространены на платформах социальных сетей для повышения осведомленности и поощрения усыновления, позволяя бездомным животным найти свой дом и семью.

«Мы рады поддержать приюты для животных в Туркменистане, поскольку они играют важную роль в предоставлении пристанища бездомным животным. Я хотела бы поблагодарить наших волонтеров: их преданность делу подчеркивает важность коллективных действий в создании лучшего мира для всех существ», – сказала Рената ВРОБЕЛЬ, временный поверенный в делах.

Цель акции – поднять проблему бездомных животных в Туркменистане. Предоставляя предметы первой необходимости и средства на стерилизацию, инициатива направлена на решение проблемы бездомных животных и содействие контролю над их популяцией нежестоким способом. Посредством визуального контента, публикуемого в социальных сетях, ЕС хотел бы повысить осведомленность и вовлечь общество в решение проблем, с которыми сталкиваются бездомные животные, вдохновляя на действия и поддержку со стороны сообщества. ///Представительство ЕС в Туркменистане, 22 апреля 2024 г.

 

 

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