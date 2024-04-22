УНП ООН, Сеть CASC и ЦАРИКЦ провели Региональный тренинг по расследованию случаев киберпреступности в Центральной Азии

С 16 по 19 апреля Управление ООН по наркотиками и преступности и Центральноазиатский региональный информационный координационный центр (ЦАРИКЦ) совместно организовали Региональный тренинг по расследованию дел о киберпреступности для прокуроров из Центральной Азии с участием экспертов Сети сотрудничества судебных органов Центральной Азии и Южного Кавказа (CASC).

В ходе четырехдневного тренинга, организованного ЦАРИКЦ в Алматы, Казахстан, прокуроры из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана вместе с экспертами из Грузии, Узбекистана и Катара встретились, чтобы поделиться передовым опытом, проблемами и потребностями трансграничного сотрудничества в борьбе с растущим явлением киберпреступности. Эти угрозы оказывают значительное влияние на государства Центральной Азии, создавая риски для цифровой инфраструктуры региона и общей кибербезопасности. Киберпреступления могут совершаться в автономном режиме, но им также могут способствовать информационно-коммуникационные технологии. Как правило, это онлайн-мошенничество, покупка наркотиков через Интернет и отмывание денег онлайн.

Открывая семинар, директор ЦАРИКЦ Атагельди Язлыев подчеркнул своевременность данного тренинга, учитывая активное развитие информационно-коммуникационных технологий в регионе, что, в свою очередь, увеличивает риски киберугроз. Он также отметил положительные результаты сотрудничества между ЦАРИКЦ, УНП ООН и сетью CASC, предоставляющей региональную учебную платформу для проведения расследований и сотрудничества судебных органов в Центральной Азии.

Юсуф Курбонов, Международный программный координатор Регионального отделения УНП ООН в Центральной Азии, подчеркнул поддержку, оказываемую УНП ООН государствам-членам в решении проблем, связанных с киберпреступностью во всем мире. “Благодаря наращиванию потенциала, законодательной поддержке, обучению и информационно-просветительским мероприятиям программные мероприятия УНП ООН укрепляют способность стран эффективно предотвращать, выявлять, расследовать киберпреступления и преследовать их в судебном порядке”, сказал он.

Киберугрозы и тенденции на 2030 год, а также взаимосвязь между тенденциями и их влиянием на страны Центральной Азии были представлены экспертом УНП ООН по киберпреступности Амр Эль-Рахваном. Эль-Рахван является экспертом Регионального центра УНП ООН по борьбе с киберпреступностью в Дохе. “Целями Центра являются наращивание потенциала и обеспечение профессиональной подготовки квалифицированных сотрудников правоохранительных органов, прокуроров и судей для борьбы с киберпреступностью в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и во всем мире”, – пояснил он.

В ходе тренинга участники подкрепили навыки через практические упражнения по таким темам, как выявление и расследование случаев киберпреступности.

Крук затронутых тем включал такие вопросы, как электронные доказательства и их допустимость; природа, отслеживание, изъятие и восстановление криптовалют; разведданные с открытым исходным кодом и их роль в расследовании киберпреступлений; особенности борьбы с киберпреступлениями, совершаемыми через Даркнет; искусственный интеллект и разведка с открытым исходным кодом (OSINT); международное сотрудничество; совместные следственные группы и параллельные расследования как эффективные инструменты борьбы с киберпреступлениями.

Этот четырехдневный курс повышения квалификации организован Центральноазиатским региональным информационно-координационным центром (ЦАРИКЦ) в сотрудничестве с Сетью сотрудничества судебных органов Центральной Азии и Южного Кавказа (CASC) при финансовой поддержке Бюро Госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL).///УНП ООН в Центральной Азии, 19 апреля 2024 г.