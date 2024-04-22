Туркменский хоккейный клуб «Galkan» – золотой призер международного турнира

20 апреля в Ашхабаде завершился международный турнир по хоккею с шайбой. В течение шести дней в Спорткомплексе по зимним видам спорта соревновались хоккейные клубы из Бахрейна, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Омана, России, Узбекистана, Турции и Туркменистана.

В финале за 3-е место сошлись «Феникс» из Узбекистана и «Волат» из Беларуси. В результате со счетом 12:4 белорусский клуб стал обладателем бронзовых медалей турнира.

За первое и второе место поборолись «Galkan» (Туркменистан) и «ADIHIC-Kazan» (Республика Татарстан, РФ).

В последние 20 минут туркменский хоккейный клуб решительно переломил ход игры и одержал победу над татарстанскими хоккеистами со счетом 4:2.

Таким образом, хоккейный клуб «Galkan» из Туркменистана стал победителем турнира и золотым призером, «ADIHIC-Kazan» (Республика Татарстан, РФ) – серебряным призёром, а «Волат» (Беларусь) – бронзовым.

На пути к финалу Galkan обошел команды из Бахрейна, Омана, Ирана и Узбекистана.

Хоккейный клуб «Galkan», восьмикратный чемпион Туркменистана, является молодёжной хоккейной командой и принадлежит МВД Туркменистана.

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Указ о присвоении званий заслуженного тренера тренеру хоккейного клуба Туркменистана «Galkan» Кулиеву Мейлису и помощнику тренера Велиеву Ильясу.

Званий заслуженного мастера спорта Туркменистана удостоены спортсмены хоккейного клуба Туркменистана «Galkan». ///nCa, 22 апреля 2024 г.