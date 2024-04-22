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Посол Туркменистана провел встречу с заместителем Министра иностранных дел Республики Корея

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22 апреля 2024 года посол Туркменистана Бегенч Дурдыев встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Корея по протокольным вопросам, послом Ким Тэджином, сообщает Посольство Туркменистана в Корее.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

Собеседники подчеркнули положительную динамику развития взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру направлений, включая политическую, дипломатическую, торгово-экономическую, культурную, а также гуманитарную сферы.

С целью дальнейшего расширения двусторонних дружественных связей дипломаты отметили важность контактов между двумя странами на самом высоком уровне. ///nCa, 22 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Корее)

 

 

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