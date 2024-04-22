МВФ осторожно оптимистичен в отношении экономик Кавказа и Центральной Азии

Устойчивость мировой экономики обеспечивает передышку от череды внешних потрясений для регионов Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) и Кавказа и Центральной Азии (КЦА). В большинстве стран инфляционное давление ослабло благодаря снижению мировых цен на сырьевые товары и проявленной странами бдительности в принятии мер экономической политики. В целом, рост ВВП стран Ближнего Востока и Центральной Азии (БВЦА), согласно прогнозам, укрепится до 2,8 процента в 2024 году (с 2 процентов в 2023 году) и 4,2 процента в 2025 году”, – говорится в первом абзаце резюме доклада МВФ “Перспективы развития региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия”, опубликованного 18 апреля 2024 года.

С полным отчетом можно ознакомиться по ссылке на этой странице:

https://www.imf.org/ru/Publications/REO/MECA/Issues/2024/04/18/regional-economic-outlook-middle-east-central-asia-april-2024

Представляя отчет средствам массовой информации на пресс-конференции в Вашингтоне, округ Колумбия, 18 апреля 2024 года, директор Департамента МВФ по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур подчеркнул некоторые важные моменты доклада:

Во-первых, в странах БВСА и КЦА ожидается неравномерное восстановление в условиях высокой неопределенности. Хотя в большинстве стран инфляция снижается в соответствии с мировыми тенденциями, перспективы экономического роста различаются между регионами и между странами одного региона.

Экономика стран КЦА продолжает демонстрировать устойчивость. Несмотря на некоторое замедление, прогнозируется, что в 2024 году темпы роста останутся устойчивыми на уровне 3,9 процента, а в 2025 году повысятся до 4,8 процента, отчасти благодаря смягчению макроэкономической политики, сильному внутреннему спросу и специфическим факторам, таким как увеличение добычи нефти.

В среднесрочной перспективе ожидается, что экономический рост в странах — импортерах нефти останется относительно стабильным, чему будет способствовать высокий внутренний спрос, в то время как прекращение роста добычи углеводородов, по прогнозам, будет сдерживать экономический рост в странах — экспортерах нефти.

Во-вторых, инфляция снижается в соответствии с общемировыми тенденциями.

В большинстве стран КЦА показатели инфляции находятся ниже целевых уровней или близки к ним, что дает некоторым странам возможность начать или продолжить смягчение денежно-кредитной политики.

По прогнозам, инфляция снизится с 7,7 процента в 2024 году до 7,1 процента в 2025 году.

В-третьих, уязвимость остается высокой из-за более значительной неопределенности и ряда повышенных негативных рисков

В странах КЦА основные риски обусловлены замедлением темпов роста в странах — торговых партнерах и ухудшением геоэкономических условий в связи с войной в Украине.

В-четвертых, мы должны обеспечить баланс приоритетов экономической политики в условиях неопределенности. Перед директивными органами стоит сложная задача обеспечения макроэкономической стабильности и приемлемого уровня задолженности наряду с разрешением геополитических проблем и улучшением среднесрочных перспектив роста.

В денежно-кредитной политике необходимо сохранять бдительность, остерегаясь ее преждевременного или чрезмерного смягчения. Кроме того, крайне важно укреплять основы денежно-кредитной политики и повышать прозрачность, обеспечивая при этом независимость центральных банков.

Учитывая различия в уровнях задолженности государственного сектора, в странах с высоким долгом налогово-бюджетная политика и активное управление долгом должны быть направлены на радикальное снижение долга. Тем не менее, в свете заметных различий между странами очень важен тщательный выбор мер политики для каждой страны.

Возросшая неопределенность должна побудить страны ускорить реформы по укреплению основ своей экономики, в том числе путем развития институтов.

Кроме того, можно использовать потенциальные возможности, связанные с новыми торговыми коридорами, путем снижения давно существующих торговых барьеров, диверсификации продуктов и рынков, а также улучшения инфраструктуры.

* * *

Некоторые отрывки, вставки и таблицы из отчета

Регион Кавказа и Центральной Азии остается устойчивым к войне в Украине. Несмотря на некоторое замедление, прогнозируется, что экономический рост останется устойчивым на уровне 3,9 процента в 2024 году, а затем увеличится до 4,8 процента в 2025 году, отчасти благодаря смягчению макроэкономической политики, высокому внутреннему спросу и особым факторам, таким как увеличение добычи нефти.

В среднесрочной перспективе ожидается, что рост среди импортеров нефти останется относительно стабильным, чему будет способствовать высокий внутренний спрос, в то время как снижение добычи углеводородов, по прогнозам, окажет давление на рост в странах-экспортерах нефти.

В большинстве стран Кавказа и Центральной Азии инфляция находится ниже целевых показателей или близка к ним, при этом большинство центральных банков смягчают денежно-кредитную политику.

/// nCa, 22 апреля 2024 г.