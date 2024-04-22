Межрегиональные и внутрирегиональные форматы партнерства ускоряют экономическую интеграцию в Центральной Азии

Анализ nCa

Суть недавних межрегиональных и внутрирегиональных форматов партнерства в Центральной Азии просто впечатляет.

Хотя такое взаимодействие вносит весомый вклад в создание пространства мира и прогресса, оно также создает оплот против любых негативных влияний преобладающей геополитической ситуации, которые могут распространиться на регион.

За последние несколько дней страны Персидского залива и Центральной Азии провели министерскую встречу в Ташкенте, президенты Узбекистана и Таджикистана встретились в Душанбе, президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Астане, Туркменистан провел 38-е заседание ОСЖД, а представительство Туркменистана при ООН в Нью-Йорке провело министерскую встречу из Группы друзей устойчивого транспорта.

В министерской встрече стран ССАГПЗ и Центральной Азии, состоявшейся в Ташкенте 15 апреля 2024 года, приняли участие представители 12 стран – Катара, Узбекистана, ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана.

В совместном заявлении страны ССАГПЗ-ЦА подчеркнули несколько моментов, в том числе:

Приверженность устойчивому и перспективному партнерству, основанному на общих ценностях и взаимных интересах

Создание условий для региональной интеграции

Содействие торговле и инвестициям между двумя регионами с должным учетом обеспечения устойчивых цепочек поставок, транспортных и транзитных связей, продовольственных, энергетических и водных ресурсов

Взаимная поддержка в рамках Исламской организации по продовольственной безопасности

Создание эффективных механизмов сотрудничества в области транспортных связей, инфраструктуры, инноваций, искусственного интеллекта, устойчивой экономики замкнутого цикла, цифровизации, интеллектуального сельского хозяйства, нано- и биотехнологий в соответствии с Совместным планом действий стран Персидского залива и Центральной Азии (2023-2027)

Расширение сотрудничества в области информационных технологий и хай-тек

Необходимость развития взаимосвязанных транспортных маршрутов между двумя регионами, создания прочных логистических и торговых сетей и разработки эффективных систем для обеспечения товарообмена – сюда относятся Трансафганская железная дорога, соединения Центральная Азия – Персидский залив, железная дорога Китай–Кыргызстан-Узбекистан, транспортный и энергетический коридор Туркменистан-Афганистан-Пакистан, Трансеаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор)

Иран не присутствовал на конференции, поскольку он не является частью Центральной Азии или Ближнего Востока, но очевидно, что любые инициативы между Центральной Азией и Ближним Востоком будут включать в Иране в качестве связующего звена, если не в качестве партнера.

Встреча Президента Казахстана Токаева и Президента Кыргызстана Жапарова в Астане 19 апреля завершилась подписанием ряда документов, включая Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.

Встреча Президента Узбекистана Мирзиеева и президента Таджикистана Рахмона в Душанбе 18 апреля 2024 года также увенчалась подписанием Договора о союзнических отношениях

Справочная информация: Узбекистан и Казахстан уже заключили такой договор между собой. Он вступил в силу в декабре 2023 года после ратификации. 6 февраля 2024 года Кыргызстан и Таджикистан объявили, что они продвинулись к окончательному урегулированию пограничных вопросов, чтобы положить конец десятилетиям острых споров, согласовав около 90% вопросов делимитации границы. В декабре 2023 года президент Кыргызстана заявил, что отношения между Туркменистаном и Кыргызстаном вышли на новый уровень стратегического партнерства. В мае 2023 года Туркменистан и Таджикистан подписали декларацию об углублении стратегического партнерства. В марте 2024 года Туркменистан и Узбекистан объявили о намерении сосредоточиться на дальнейшем углублении стратегического партнерства. В октябре 2023 года Туркменистан и Казахстан пообещали и далее укреплять стратегическое партнерство.

16 апреля 2024 года в представительстве ООН в Туркменистане в Нью-Йорке состоялась Первая министерская встреча Группы друзей устойчивого транспорта.

Помимо представителей стран-членов Группы друзей устойчивого транспорта, в мероприятии приняли участие агентство “Turkmendeňizdeýaýollary” (Туркменские морские и речные пути) Батыр Аннаев, заместитель Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, Специальный посланник по безопасности дорожного движения Жан Тодт, Генеральный секретарь Партнерства SLOCAT по устойчивому низкоуглеродному транспорту Маруша Кардама, Президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев, Председатель Консультативного совета Группы друзей устойчивого транспорта, почетный председатель Международного союза автомобильного транспорта Мартин Марми, Исполнительный секретарь Международного центра транспортной дипломатии (ICTD) Игорь Рунов.

На встрече был учрежден Консультативный совет Группы. Он был сформирован в 2023 году, и Мартин Марми из IRU является его председателем.

На встрече также была принята Итоговая декларация, которая определяет правовую основу деятельности Группы, ее цели, формат и методы работы.

Заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Цзюньхуа Ли заявил в ходе встречи, что в соответствии с двумя резолюциями ООН, принятыми Туркменистаном в 2023 году, 26 ноября было объявлено Всемирным днем устойчивого транспорта, а в 2026 году начнется Десятилетие устойчивого транспорта ООН.

С 15 по 19 апреля 2024 года Туркменистан принимал у себя 38-ю конференцию ОСЖД (Организации сотрудничества железных дорог). В форуме приняли участие ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Белорусской железной дороги, ЗАО «МАВ Венгерские государственные железные дороги», ГК «Вьетнамская железная дорога», АО «Грузинская железная дорога», АО «Национальная компания “Қазақстан темiр жолы”», Государственной корпорации «Китайские железные дороги», Железных дорог Корейской Народно-Демократической Республики, Корейской национальной железнодорожной корпорации KORAIL, ГП «Национальная компания “Кыргыз темир жолу”», АО «Улан-Баторская железная дорога», АО «Польские государственные железные дороги», ОАО «Российские железные дороги», Железных дорог Словацкой Республики, ГУП «Рохи охани Точикистон», Агентства «Turkmendemiryollary» («Туркменские железные дороги») Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, АО «Узбекистон темир йуллари», АО «Чешские железные дороги», АО «Эстонская железная дорога».

На встрече также присутствовали представители присоединенных предприятий ОСЖД: Пекинского транспортного университета (КНР), ООО SIGIS (Латвийская Республика), ПАО «Дальневосточное морское пароходство (ПАО «ДВМП»/FESCO) (Российская Федерация), АО «Евросиб Спб – транспортные системы» (Российская Федерация), АО «Почта России» (Российская Федерация), «Гепард Экспресс» (Gepard Express, SE) (Чешская Республика), АО «Объединённая транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»).

На конференции было принято решение о предоставлении статуса дочернего предприятия в ОСЖД следующим компаниям: ООО “Восточный экспресс” (Москва, Российская Федерация); Shenzhen Dayang Co., Ltd. (Шэньчжэнь, Китай); ОЮЛ «СРО «Ассоциация казахстанских грузовых железнодорожных перевозчиков» (г. Астана, Республика Казахстан); “Новый сухопутный зерновой коридор” (Москва, Российская Федерация).

В Ашхабадской декларации, принятой по итогам конференции, была подтверждена решимость продолжать предоставлять услуги железнодорожных перевозок эффективным и прозрачным образом. Участники рассмотрели вопросы, связанные с экономическими, информационными, научно-техническими и экологическими аспектами железнодорожного транспорта; разработку мер по повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта по отношению к другим видам транспорта; сотрудничество в области эксплуатации железных дорог и техническими вопросами, связанными с дальнейшим развитием международных железнодорожных транспортных перевозок; а также сотрудничество с другими международными организациями, занимающимися вопросами железнодорожного транспорта.

На железные дороги – участницы ОСЖД приходится более 28% мировых железнодорожных перевозок и свыше 40% мировых грузоперевозок по железной дороге.

16 апреля 2024 года в Ашхабаде состоялась встреча между Генеральным секретарем Постоянного секретариата ТРАСЕКА Асетом Асавбаевым и генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметханом Чакиевым.

Они обсудили усилия по совершенствованию мультимодальных перевозок в регионе и необходимость улучшения взаимодействия транспортной инфраструктуры стран-участниц ТРАСЕКА, расположенных на Каспии и Черном море.

Обсуждался вопрос о назначении постоянного национального секретаря ТРАСЕКА в Туркменистане.

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Обязательства стран Персидского залива и Центральной Азии, о которых мы упоминали ранее в этом анализе, являются лишь некоторыми из многих вопросов, над которыми страны Персидского залива и Центральной Азии согласились работать вместе. Это межрегиональная интеграция.

Стороны готовятся к проведению саммита стран Персидского залива и Центральной Азии в следующем году. Надеемся, что к тому времени некоторые из обязательств, взятых на министерской встрече, будут реализованы.

Страны Персидского залива и Центральной Азии явно готовы перейти к интеграции, уделяя особое внимание транспортным и транзитным решениям. Цель состоит в том, чтобы обеспечить взаимосвязанный мир. Беспристрастная взаимосвязанность – это своего рода защита от природных или техногенных экономических потрясений.

Договоры о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном, Казахстаном и Кыргызстаном также относятся к сфере интеграции. Это внутрирегиональная интеграция.

Встреча Группы друзей устойчивого транспорта, организованная представительством ООН в Туркменистане, и встреча ОСЖД, организованная Туркменистаном в Ашхабаде, являются ключевыми мероприятиями в направлении оптимизации решений по обеспечению связанности на глобальном уровне. Это важный элемент интеллектуальной интеграции.

Взаимодействие между Туркменистаном и TRACECA также имеет важное значение для расширения возможностей связуемости по всему евразийскому пространству.

Кроме того, 17 апреля 2024 года Туркменистан открыл второй участок автомагистрали Ашхабад-Туркменабат, что стало важным вкладом в развитие межрегиональной связи и коридоров.

Процессы интеллектуальной экономической интеграции на межрегиональном и внутрирегиональном уровне набирают обороты. /// nCa, 22 апреля 2024 г.