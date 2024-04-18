Туркменские делегации посетят Астраханскую область России

Делегация Балканского велаята Туркменистана в ближайшее время посетит Астраханскую область России. Сроки визита и его предварительная программа обсуждались в ходе встречи Консула Туркменистана в Астрахани Гадама Иламанова с министром внешних связей Астраханской области Владимиром Головковым.

Визит будет предпринят в целях для знакомства с экономическим, инвестиционным, культурным и туристическим потенциалом Астраханской области.

В 2022 году было подписано Соглашение между Правительством Астраханской области (Российская Федерация) и Хякимликом Балканского велаята (Туркменистан) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

«Для Астраханской области Балканский велаят является наиболее значимым партнером в Туркменистане. У наших регионов много точек соприкосновения для планомерного укрепления сотрудничества», – отметил Головков.

Кроме того, на следующей неделе состоится визит в Астраханскую область делегации во главе с заместителем Министра образования Туркменистана Александром Амановым. В её составе – представители министерства, преподаватели и обучающиеся высших и средних учебных заведений Туркменистана, юные артисты, журналисты.

Программа предстоящего визита включает в себя мероприятия, посвящённые 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Члены делегации Туркменистана посетят школу имени Махтумкули Фраги села Фунтово Приволжского района, где состоится церемония открытия музея, посвящённого великому поэту. Они также примут участие в подведении итогов творческого конкурса эссе на тему «Кладезь разума Махтумкули Фраги» среди учащихся 8–9 классов и проведут урок, посвященный жизни и творчеству туркменского классика.

В рамках визита делегация ознакомится с ведущими вузами Астраханской области, Астраханским школьным технопарком, посетит достопримечательности Астрахани.

Напомним, что ранее состоялась встреча консула Туркменистана Иламанова с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. ///nCa, 18 апреля 2024 г.