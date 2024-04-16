16 апреля 2024 года посольство Турции в Ашхабаде провело мероприятие, посвященное туристическому потенциалу Турции. Это мероприятие приурочено к Неделе туризма Турции, которая пройдет с 15 по 22 апреля 2024 года.

Посол Ахмет Демирок в своем выступлении отметил, что с открытием летнего туристического сезона организаторы и объекты отдыха будут готовы принять туристов со всех уголков мира.

Мероприятие было проведено с целью презентации туристических зон и достопримечательностей, чтобы помочь туристам сделать лучший выбор в соответствии с их предпочтениями.

Турция – одна из самых посещаемых стран мира, которая ежегодно принимает миллионы туристов благодаря своему мягкому климату, природным красотам, историческому богатству и уникальной культуре, объединяющей восток и запад.

По словам Посла, сегодня в каждом регионе Турции можно проводить множество различных туристических мероприятий в зависимости от времени года.

Посол поделился впечатляющей информацией:

Турция заняла 4-е место в мире, приняв более 50 миллионов посетителей в 2022 году.

В 2023 году Турцию посетили 56,7 миллиона человек, и она побила рекорды в сфере туризма с общим доходом в 54,3 миллиарда долларов.

Планируется установить новые рекорды в 60 миллионов посетителей и 60 миллиардов долларов дохода в 2024 году.

Посол отметил, что вопросы культуры и туризма являются важным аспектом сотрудничества Турции с Туркменистаном.

Согласно официальной статистике по туризму, в 2022 году Турцию посетили 45 249 граждан Туркменистана, а в 2023 году в Турции побывали 120 928 граждан Туркменистана, что на 167% больше.

По словам Демирока, авиакомпания Turkish Airlines, выполняющая рейсы в большинство стран мира, обслуживает направления в 130 странах и 346 пунктах назначения на 6 континентах, что, несомненно, вносит большой вклад в развитие туризма в стране.

Начиная с 1 апреля 2024 года, Turkish Airlines увеличила частоту полетов по маршруту Стамбул – Ашхабад с 9 до 11 рейсов в неделю. В настоящее время Turkmenistan Airlines выполняет 10 рейсов Ашхабад-Стамбул в неделю.

Ахмет Деморик сообщил, что в настоящее время прикладываются усилия по запуску рейсов по маршруту Анкара-Ашхабад в будущем.

Наша страна придает большое значение расширению сотрудничества с Туркменистаном во всех областях. Культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя странами также постепенно развивается, сказал Посол.

Как известно, в ходе официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Турцию 26 октября 2023 года было подписано 13 соглашений. Одно из таких соглашений предусматривает сотрудничество в области культуры.

Культурная повестка дня в Туркменистане в 2024 году будет насыщенной.

Недавно в туркменском городе Анау прошли культурные мероприятия в связи с его статусом культурной столицы тюркского мира в этом году. Г-н Сердар Чам, заместитель министра культуры и туризма Турции принял участие в официальных церемониях.

В этом году запланированы мероприятия высокого уровня, посвященные празднованию 300-летия национального поэта Туркменистана Махтумкули Фраги. «В Турции мы всегда готовы оказать поддержку этим мероприятиям. Турецкий язык и турецкая культура в Туркменистане радуют нас», – сказал Демирок.

Турецкая музыка, турецкие сериалы и фильмы, словом, турецкая культура привлекают большое внимание наших братьев-туркмен, констатировал дипломат.

«В этом контексте мы хотели бы, чтобы в будущем в Ашхабаде был открыт Институт Юнуса Эмре, который является культурным институтом Турции, и для наших туркменских братьев можно было бы организовать больше культурных мероприятий», – выразил надежду Посол.

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Вот несколько слайдов из презентации, представленной после выступления посла:

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Несколько фотографий с мероприятия:

/// nCa, 17 апреля 2024 г.