ХО Resmi Kepil предлагает физическим и юридическим лицам 20 видов страхования

Частная страховая компания Resmi Kepil предлагает гражданам Туркменистана широкий спектр страховых услуг, осуществляя свою деятельность по страхованию имущественных и личных интересов, ответственности, а также по перестрахованию.

Разбился экран дорогого смартфона, посылка из-за границы повредилась в пути, офис или домашнее имущество сгорело в пожаре или затопило, случайно получили травму во время поездки за границу или внутри страны, автомобиль неожиданно попал в аварию, все эти непредвиденные ситуации можно застраховать в компании Resmi Kepil.

Что такое страхование и как оно работает

Страхование представляет собой систему, благодаря которой физические лица или организации с помощью небольших платежей создают страховые резервы, которые в случае потери или порчи имущества, а также утраты здоровья помогут компенсировать денежные затраты.

Чаще всего люди страхуют дорогостоящее движимое и недвижимое имущество (автомобили, технику, жилье), а также здоровье. Например, при страховании в ХО Resmi Kepil автомобиля стоимостью 200 тысяч манатов от риска аварии, его хозяин вносит в фонд страховой компании сумму равную 1,5% от стоимости машины. В случае порчи транспортного средства, владелец получает от страховой компании солидную денежную выплату, в размере количества ущерба.

При страховании здоровья от несчастных случаев в ХО Resmi Kepil сумма годового взноса равна всего 100 манатам, при этом компания предоставляет выплаты в размере до 40 000 манатов.

ХО Resmi Kepil оказывает свои услуги с июля 2017 года. Основополагающие принципы деятельности компании – реализация запросов клиентов на максимально выгодных условиях, защита интересов клиента как главный приоритет в работе и активное участие в развитии страхового рынка Туркменистана.

Resmi Kepil оказывает следующие виды услуг:

для физических лиц: страхование автотранспорта, движимого и недвижимого имущества, ипотечное страхование, страхование здоровья, страхование в путешествиях за пределы Туркменистана, страхование грузов, страхование правовой ответственности, а также страхование экрана смартфона от повреждений;

для юридических лиц: страхование автомобильного и водного транспорта, имущества предприятий, здоровья сотрудников, строительно-монтажных и буровых работ, страхование гражданско-правовой ответственности, бизнес-поездок, а также страхование воздушных судов и грузов.

Кроме того, специалисты компании готовы предложить свои услуги в ассистировании и документационном сопровождении по ряду видов страхования при получении кредитов.

Новый офис компании Resmi Kepil расположен по адресу: Ашхабад, проспект Гарашсызлык, 50.

Контактные телефоны ХО Resmi Kepil: (+993 12) 48 46 36, (+993 12) 48 46 37.

Электронная почта: info@resmikepil.com /// nCa, 11 апреля 2024 г.