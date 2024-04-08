УНП ООН расширяет возможности сотрудников пограничных и миграционных служб стран Центральной Азии в проверке подлинности проездных документов

С 11 по 13 марта Управление ООН по Наркотикам и Преступности организовало региональный тренинг по проверке подлинности проездных документов в Ашхабаде, Туркменистан, для 27 сотрудников среднего и старшего звена пограничных и миграционных служб стран Центральной Азии.

Обучение было направлено на то, чтобы вооружить офицеров знаниями и навыками, необходимыми для эффективного решения проблем, возникающих во время проверки документов на контрольно-пропускных пунктах, тем самым укрепив их способность противостоять трансграничной преступности.

В своей вступительной речи г-н Хироши Сасаки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Туркменистане, подчеркнул бесценное партнерство Японии с УНП ООН во всем мире, в том числе в Центральной Азии, и острую необходимость сотрудничества в борьбе с глобальными проблемами, такими как незаконный оборот наркотиков и организованная преступность, подчеркнув важность совместных усилий.

«Я считаю, что этот семинар расширит знания и навыки, необходимые для эффективного пограничного контроля, и что обмен и сотрудничество между участниками продолжатся после тренинга. Япония по-прежнему привержена поддержке усилий стран Центральной Азии по продвижению социальной и человеческой безопасности, демонстрируя нашу приверженность общей ответственности в рамках мирового сообщества», – подчеркнул он.

Майор Якуб Акмурадов, начальник отдела информации и управления Центрального аппарата Государственной пограничной службы Туркменистана, выразил благодарность УНП ООН за многолетнее партнерство. Он отметил успешную реализацию различных целевых проектов в рамках системного двустороннего партнерства, в том числе обучающих курсов и семинаров высокого уровня, которые значительно повысили потенциал пограничников.

«Одной из ключевых инициатив нашего проекта является создание институциональной платформы для регулярного проведения межведомственных обучающих курсов на национальном и региональном уровнях. В 2023 году мы организовали шесть специализированных тренингов, в которых приняли участие 160 сотрудников правоохранительных органов региона. Я уверен, что этот тренинг сыграет решающую роль в укреплении региональных инициатив УНП ООН по повышению потенциала правоохранительных органов для эффективного пограничного контроля», – отметил Юсуф Курбонов, координатор международной программы УНП ООН.

Тренинг, проведенный международным экспертом из Германии и национальными экспертами, охватывал различные темы, такие как выявление особенностей поддельных документов, различные методы печати, методы подделки, расширенные функции безопасности, включая оптически изменяемые чернила, оптически изменяющиеся магнитные чернила и LASINK, а также технологии обнаружения поддельных документов.

Практические занятия позволили офицерам отточить навыки проверки документов с использованием таких инструментов, как лупы и ультрафиолетовый свет. Обсуждения практических примеров в аэропортах и ​​на сухопутных границах еще больше обогатили их учебный опыт.

По завершении тренинга участники получили сертификаты и выразили благодарность УНП ООН и тренерам за полученные ценные знания.

Данный тренинг прошел в рамках Регионального проекта УНП ООН «Укрепление трансграничного сотрудничества путем укрепления потенциала пограничных служб в Центральной Азии» подпрограммы 1 «Предотвращение и противодействие транснациональной организованной преступности» Программы УНП ООН для Центральной Азии 2022-2025.

Это стратегическое начинание, направленное на укрепление потенциала пунктов пересечения границы и содействие трансграничному сотрудничеству, развития информационных и коммуникационных сетей для пограничных ведомств, стало возможным благодаря финансированию, предоставленному правительством Японии. ///УНП ООН, Центральная Азия, 5 апреля 2024 г.