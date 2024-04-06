Дивные города Турции — Сафранболу и Дадай — присоединились к сети Cittaslow

Сафранболу и Дадай, два небольших города на западе Черноморского региона Турции, включили в Международную сеть спокойных городов (Cittaslow). Города были внесены в сеть Cittaslow во время заседания Международного координационного комитета Cittaslow в Дамме, Бельгия, 23 марта. С регистрацией районов в сети количество Cittaslow городов Турции увеличилось до 25.

Сафранболу и Дадай, которые прошли проверку в 72 различных категориях, включая качество воздуха, канализационные системы, грамотность и динамику городского планирования, для присоединения к сети Cittaslow Турции, являются свидетельством спокойного образа жизни, сохраненной природной красоты и выдающегося архитектурного ткани.

Сафранболу является домом для почти двух тысяч аутентичных турецких домов и местом, которое стоит посетить для всех, кто интересуется устойчивым культурным наследием. Это единственное место, которое одновременно включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и в сеть Cittaslow. Дадай, известный своими нетронутыми природными пейзажами и традиционным турецким гостеприимством, предлагает посетителям спокойный отдых.

Сафранболу: потрясающее устойчивое культурное наследие, расположенный в экотуристической зоне провинции Карабюк на западе Черноморского региона, Сафранболу — это скрытый камень, включающий живописные переулки и долговечные дома, вызывающие ассоциации с другим временем. Известный как Пафлагония в древности, нынешнее название города, Сафранболу, происходит от необычного растения шафрана, процветающего в этом районе. Упомянутый в эпическом поэме Гомера “Илиада”, Сафранболу был очагом для многих цивилизаций, включая хеттов, персов, римлян и османов.

Особенно стоит упомянуть потрясающие образцы османской архитектуры города. Традиционные османские дома, являющиеся самой важной ценностью района и насчитывающие около 2 тыс. человек, являются одними из наиболее устойчивых примеров местной архитектуры в Турции. Датирующиеся XVIII, XIX и началом XX века, эти дома Сафранболу представляют собой гармоничное взаимодействие дерева и камня. Они замечательны тем, что не загораживают солнце и вид на соседние дома. Помимо домов Сафранболу, в этом районе есть и другие достопримечательности, представляющие старую городскую структуру, такие как Кинджи Инн, один из многочисленных каравансараев, построенных вдоль Шелкового пути, и Кинджи Баня, потрясающее представление о турецкой банной культуре, а также Мечеть Кепрюлю Мехмета Паши, с выдающимся солнечным календарем на ее дворе, и Мечеть Иззет-паши, построенную полностью из рубленого камня и считающуюся примером османской каменной резьбы. Одна из других достопримечательностей в этом районе — Музей турецкого кофе, который демонстрирует турецкий кофе и историю кофе и включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Дадай: Местный и исторический шарм

Находясь в 29 километрах от центра Кастамону, Дадай приглашает гостей своих отправиться в путешествие во времени, где ритмы повседневной жизни гармонизируются с нежным ритмом природы. Очарование Дадая заключается в его естественных, уютных пейзажах, живом местном духе и сохранившемся архитектурном наследии.

Дадай- дом для многих цивилизаций, от Каскиан и хеттов до римлян и сельджуков, был присоединен к Османским землям во время правления султана Мехмеда II. Проходя по очаровательным улицам Дадая, посетители встречаются с симфонией видов, которые отражают богатое прошлое и культурное наследие города. От отличающихся османских домов, украшенных сложной резьбой по дереву, до оживленных рынков, полных местных угощений, в каждом уголке Дадая можно увидеть что-то из прошлых эпох.

Помимо своих архитектурных чудес, Дадай также является укрытием для любителей активного отдыха и любителей природы. Гуляя среди спокойной природной красоты региона Баллыдаг и исследуя красивые пруды Юмуртаджи и Ташчылар, а также пещеры Ташлыбайыр, гости Дадая обязательно найдут утешение в объятиях природы. Более того, Дадай был важным центром коневодства в период Османской империи. Посетители Дадая сегодня могут остановиться на конных фермах, получить уроки верховой езды и отправиться в сафари на лошадях в его уникальной природе.

Рай Cittaslow: Турция

Движение Cittaslow возникло в ответ на опасения, что глобализация однообразит городскую жизнь и стирает ее уникальную идентичность. В городах Cittaslow жизнь движется медленно, и местная кухня, архитектура, традиции и история хорошо сохранены.

С присоединением Сафранболу и Дадай к сети Cittaslow она стала охватывать 25 района в 21 провинциях Турции. Сеть Cittaslow Турции была учреждена в 2009 году, когда район Сеферихисар Измира присоединился к Ассоциации Cittaslow, и постепенно растет с появлением новых городов.

В число двадцати пяти Cittaslow городов Турции входят: Дадай, Сафранболу, Финике, Ахлат, Акьяка, Арапгир, Эгирдир, Фоча, Гёкджеде, Герзе, Гёйнюк, Гюдюль, Халфети, Изник, Кемалие, Кёйджез, Мудурну, Першембе, Шаркёй, Шавшат, Сеферихисар, Узундере, Визе, Ялвач и Йенипазар. ///nCa, 6 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)