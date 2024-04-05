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Новости Транспорта: Информационный Бюллетень от Ассоциации «Туркмен Логистика»

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Представляем Информационный Бюллетень от Ассоциации «Туркмен Логистика» №14, в котором содержатся ключевые новости Туркменистана, Центральной Азии и Евразии в сфере транспорта и логистики за последнюю неделю.

Первоначально опубликовано на официальном сайте Ассоциации «Туркмен Логистика» – https://tla.tm/archives/6040

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