Новости Транспорта: Информационный Бюллетень от Ассоциации «Туркмен Логистика»

Первоначально опубликовано на официальном сайте Ассоциации «Туркмен Логистика» – https://tla.tm/archives/6040
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The Voice of Greater Central Asia
By Admin
Представляем Информационный Бюллетень от Ассоциации «Туркмен Логистика» №14, в котором содержатся ключевые новости Туркменистана, Центральной Азии и Евразии в сфере транспорта и логистики за последнюю неделю.
Первоначально опубликовано на официальном сайте Ассоциации «Туркмен Логистика» – https://tla.tm/archives/6040
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