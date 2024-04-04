Соглашение о транзитной торговле c Туркменистаном находится на завершающей стадии, заявил министр торговли Пакистана

3 апреля 2024 года посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов встретился с федеральным министром торговли Пакистана Джам Камал Ханом. На встрече обсуждались пути развития торговых отношений между двумя странами.

Министр Джам Камал подчеркнул приверженность Пакистана укреплению двусторонних связей с Туркменистаном, особенно в сфере торговли, сообщает пакистанский департамент информации для прессы.

Он выразил оптимизм по поводу скорейшего подписания с Туркменистаном Соглашения о транзитной торговле, которое находится на завершающей стадии. По словам министра, документ может быть подписан либо в Исламабаде, либо в Ашхабаде.

Стороны согласились с необходимостью обмена делегациями для содействия более четкой координации и ускорения завершения работы над Соглашением, направленным на стимулирование торговли между Туркменистаном и Пакистаном.

В свою очередь, посол Мовламов отметил потенциал Туркменистана в области поставок в страну электроэнергии, что экономически выгодно по сравнению с местным производством в Пакистане. Он упомянул возможности сотрудничества в таких энергетических секторах, как сжиженный газ и электроэнергетика.

В ходе обсуждений были затронуты различные аспекты туркмено-пакистанских отношений. Было подчёркнуто, что сотрудничество между двумя странами основано на принципах взаимного уважения и равенства.

Ранее Мовламов провел встречу с президентом Пакистана Асифом Али Зардари, который призвал к скорейшему заключению соглашения о транзитной торговле с Туркменистаном. ///nCa, 4 апреля 2024 г.