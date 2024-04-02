Пакистан выступает за скорейшее заключение Соглашения о транзитной торговле с Туркменистаном

Президент Пакистана Асиф Али Зардари призвал к скорейшему заключению Соглашения о транзитной торговле с Туркменистаном для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между двумя странами. Эту точку зрения он высказал во время встречи с послом Туркменистана в Пакистане Атаджаном Мовламовым, сообщает пакистанский Департамент информации для прессы.

По мнению Зардари, такое соглашение будет способствовать расширению торговли, укреплению региональных связей, а также активизации экономической деятельности в регионе.

Зардари подчеркнул, что Пакистан придает особое значение своим двусторонним отношениям с Туркменистаном в силу многовековых исторических, религиозных и культурных связей и хотел бы расширить обмены на высоком уровне, чтобы придать новый импульс двусторонним связям.

В свою очередь Мовламов передал Президенту Пакистана наилучшие пожелания от имени Президента Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Туркменский полпред также заметил, что Соглашение о транзитной торговле важно не только для обеих дружественных стран, но и для региона, поскольку оно приведет к активизации транзитной торговли.

В ходе беседы стороны выразили стремление к скорейшему завершению проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), который поддержит экономику Пакистана и поможет удовлетворить энергетические потребности.

Зардари с теплотой вспомнил свой визит в Туркменистан во время его первого президентского срока в 2010 году для участия в саммите стран ТАПИ, а также в 4-м международном фестивале Новруз в 2013 году.

Он передал теплые пожелания руководству Туркменистана и поблагодарил их за поздравления с избранием на президентский пост. ///nCa, 2 апреля 2024 г.