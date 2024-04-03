В Ашхабаде с визитом находится вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

1 апреля в рамках своего визита в Ашхабад вице-президент Парламентской Ассамблеи Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)Рейнхольд Лопатка встретился с Председателем Меджлиса Туркменистана Дунягозель Гулмановой.

В ходе встречи Гулманова отметила, что развитие сотрудничества с международными организациями, в том числе с ОБСЕ, является одним из важных направлений внешней политики, и взаимодействие с этой организацией расширяется по новым направлениям.

На встрече были рассмотрены ключевые направления продвигаемой Туркменистаном глобальной стратегии безопасности, а также такие вопросы, как использование инструментов дипломатии при решении различных международных ситуаций политико-дипломатическими средствами, значение культуры диалога.

2 апреля состоялась встреча в МИД Туркменистана с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахмедом Гурбановым.

В ходе встречи стороны с удовлетворением констатировали, что за последнее время сотрудничество между Туркменистаном и ОБСЕ по ключевым направлениям, такими как энергетическая безопасность, транспортная взаимосвязанность и экологическая безопасность характеризуется нарастающей динамикой.

Стороны сошлись во мнении, что заметно активизировались эффективные контакты Туркменистана с такими институтами ОБСЕ, как Парламентская Ассамблея, Офис Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, Бюро по демократическим институтам и правам человека и др.

Говоря о возрастающей роли парламентской дипломатии стороны обсудили ключевые направления, а также перспективы взаимодействия между Меджлисом Туркменистана и Парламентской Ассамблеей ОБСЕ.

В завершение встречи стороны выразили намерение продолжить позитивную практику совместного проведения тематических семинаров и конференций в Туркменистане в целях стимулирования межпарламентского диалога и обмена мнениями с международными экспертами. ///nCa, 3 апреля 2024 г.