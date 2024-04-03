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Транспортно-логистический центр Туркменистана объявил о скидках на перевозки по коридору CASCA+

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Открытое акционерное общество «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (TULM) осуществляет мультимодальные перевозки необходимых импортных товаров и увеличивает номенклатуру железнодорожных перевозок.

Некоторая часть товаров, поступающих в Туркменистан, импортируется из Турции. TULM предлагает осуществлять данные перевозки через станцию Этрек (Балканский велаят, граница с Ираном) – один из основных логистических центров страны.

Из Турции груз поступает на станцию Этрек железнодорожными вагонами и отправляется в Ашхабад автомобилями в мультимодальном порядке. TULM сообщает о следующих тарифах при перевозках через станцию Этрек:

Также TULM предоставляет специальные льготные тарифы по Международному Маршруту CASCA+, с черноморских портов Грузии Поти и Батуми в различные города Туркменистана через Международный порт города Туркменбаши.

Коридор CASCA+ – транспортный коридор «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа».

https://www.tulm.tm/index.php

///nCa, 3 апреля 2024 г.

 

 

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