Казахстан передал председательство в Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Таджикистану

28 марта 2024 года в городе Астане прошло очередное заседание Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного Фонда спасения Арала (МКУР), сообщает Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

Во встрече приняли участие делегаты от экологических министерств стран Центральной Азии, а также представители Регионального экологического центра Центральной Азии, ЮНЕП, ЕЭК ООН, Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ).

На заседании был заслушан отчет о проделанной работе МКУР за период председательства Республики Казахстан (2022-2024 годы), о реализации Решений предыдущего заседания МКУР и другие вопросы экологического сотрудничества в регионе. Также состоялась передача полномочий председательства в МКУР от Казахстана Таджикистану. Казахстан возглавлял МКУР с 2022 по 2024 гг. Председательство Таджикистана продлится до 2026 года.

Как отметил в ходе встречи министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев, особенно остро стоит вопрос о влиянии изменения климата на водные ресурсы в Центральной Азии. Водные ресурсы в регионе определяют различные аспекты национальной и региональной безопасности, они используются всеми отраслями экономики региона.

«Приоритетом в работе МКУР являются повышенное внимание к устойчивому развитию и комплексному управлению водными ресурсами для достижения социально-экономических и природоохранных целей, реализация Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии, а также расширение сотрудничества и партнерства на всех уровнях для содействия реализации согласованных на международном уровне целей и задач, связанных с водными ресурсами, в том числе содержащихся в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», – сказал он.

Председатель Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала (ИК МФСА) Асхат Оразбай отметил, символичность данного заседания.

«Сегодня Казахстан, передает председательство в МКУР нашему братскому государству Таджикистану. А как вы знаете, три месяца назад, в свою очередь, Казахстан принял от Таджикистана председательство в Международном Фонде спасения Арала. Это показывает, что у нас все переплетено в нашем регионе, и все те структуры, которые функционируют на территории Центральной Азии, очень близки друг к другу. Вы знаете, что в прошлом году мы праздновали 30-летие МФСА, а в этом году будем праздновать 30-летие МКУР», – сказал Оразбай.

Первый заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан (КООС РТ) Зарафо Киёмзода обратила внимание, что заседание МКУР подтверждает стремление межправительственных структур и международных организаций совместно решать экологические проблемы региона. За прошедшие годы в МКУР положено начало совершенствования институциональной и правовой основы в определении приоритетных направлений для развития регионального сотрудничества.

По словам заместителя министра охраны окружающей среды Туркменистана Бегенча Миминова, за прошедшие годы именно МФСА и МКУР сыграли важную роль в выстраивании диалога и сотрудничества по решению экономических и социально-экономических проблем, вызванных высыханием Аральского моря.

«Аральская проблематика вышла далеко за пределы нашего региона и стала поистине глобальной проблемой, требующей такого же глобального ответа», – подчеркнул Бегенч Миминов.

Он отметил, что Туркменистан выступает за поддержку и реализацию конкретных инициатив стран-учредителей МФСА, направленных на активизацию регионального взаимодействия и формирование системных механизмов сотрудничества в области охранно-окружающей среды и устойчивого развития в регионах Центральной Азии.

«Наша общая цель создать гармоничную, устойчивую и долгосрочную систему сотрудничества, основанную на обеспечении интересов стран нашего региона, благополучие живущих здесь народов, их здоровья, развития и прогресса», – сказал Бегенч Миминов.

Руководитель секретариата Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Уткир Жуманов заметил, что в Узбекистане приоритетными являются принципы зеленого роста, развитие возобновляемых источников энергии, развитие экологически чистого транспорта, увеличение зелёных зон для устойчивого развития в гармонии с природой. Массированная посадка лесов и растений на обнажившемся дне Аральского моря площадью более двух миллионов гектаров сокращает пыльно-солевые бури.

Глава Субрегионального офиса Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) для Центральной Азии Айдай Курманова отметила заинтересованность ЮНЕП в сотрудничестве со странами Центральноазиатского региона и намерение реализовывать решения, принятые на глобальном уровне организации, через конкретные практические действия в дополнение к тому, что уже реализуется в регионе сегодня.

Региональный Советник по окружающей среде ЕЭК ООН Сарангоо Раднаарагчаа сообщила, что ЕЭК ООН регулярно поддерживает страны Центральной Азии в укреплении способности управления водными ресурсами и окружающей средой.

«Наша поддержка направлена на способствование устойчивому развитию и решению срочных проблем, связанных с изменением климата, нехваткой воды и деградацией окружающей среды», – сказала Сарангоо Раднаарагчаа.

Заместитель директора региональной программы GIZ «Интегрированное землепользование с учетом изменения климата в Центральной Азии» Марат Асаналиев проинформировал о том, что инициатива GIZ «Зеленая Центральная Азия» на сегодняшний день включает порядка 10 проектов, как национальных, так и региональных. Инициатива охватывает такие области, как управление водными ресурсами, зеленая экономика, адаптация к изменению климата, управление землепользованием и биоразнообразием.

Все участники заседания выразили благодарность ЮНЕП, GIZ, ОБСЕ, ЕС и другим международным организациям за вклад и содействие решении вопросов охраны окружающей среды.

Заседание МКУР организовано Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан при поддержке GIZ, МФСА, ЮНЕП и РЭЦЦА.

Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию была создана в соответствии со статьей 2 «Соглашения о совместных действиях по решению проблем Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского региона», подписанного Главами государств Центральной Азии в городе Кызылорда 26 марта 1993 года.

Главной целью МКУР является координация и управление региональным сотрудничеством в области окружающей среды и устойчивого развития стран Центральной Азии.///nCa, 1 апреля 2024 г. (на основе материалов РЭЦЦА и Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана)