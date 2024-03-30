Создан секретарит «Центральная Азия – Китай» – КНР и ЦА институционализируют формат партнерства

30 марта утром в Сиане провинции Шэньси высокопоставленные представители Китая, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана провели церемонию запуска Секретариата шестистороннего механизма сотрудничества «Китай-Центральная Азия».

Поздравительные послания по случаю запуска деятельности секретариата, направили член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И, Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, министр иностранных дел Кыргызстана Жээенбек Кулубаев, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, вице-премьер и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун, секретарь парткома провинции Шэньси Чжао Иде, заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев, послы пяти стран Центральной Азии в Китае и исполнительный директор секретариата механизма Китай-Центральная Азия У Инцинь.

«Создание Секретариата Механизма Китай-Центральная Азия является консенсусом, достигнутым председателем Си Цзиньпином и главами государств пяти стран Центральной Азии. Сегодняшнее открытие секретариата знаменует собой реализацию консенсуса глав государств и еще раз демонстрирует международному сообществу твердую решимость наших шести стран работать вместе для достижения развития и продвижения сотрудничества бок о бок», – подчеркнул в своем послании Ван И, выразив надежду на эффективную работу Секретариата при совместной поддержке всех сторон.

Он также выразил уверенность в том, что механизм Китай-Центральная Азия «станет лучше и сильнее, принося больше пользы народам шести стран и способствуя построению более тесных связей между Китаем и Центральной Азией.

Министры иностранных дел пяти стран Центральной Азии в своих поздравительных письмах отметили, что первый саммит Китай-Центральная Азия является важной вехой в истории двусторонних отношений, а создание секретариата механизма стало одним из важнейших итогов саммита. В посланиях также выражены надежды на то, что создание данной структуры придаст новый импульс сотрудничеству между странами Центральной Азии и Китаем.

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун рассказал об основных обязанностях Секретариата. Это содействие реализации договоренностей, достигнутых лидерами всех шести стран, подготовка к будущим китайско-центральноазиатским саммитам, поддержка встреч министров иностранных дел, содействие сотрудничеству в ключевых областях.

Исполнительный директор Секретариата У Инцинь также подчеркнул свою приверженность установлению четких руководящих принципов и правил деятельности структуры, полной реализации итогов саммита и соглашений лидеров, стимулированию сотрудничества в ключевых областях и обеспечению новых достижений в Китайско-Центральноазиатском сотрудничестве.

Секретариат “Центральная Азия – Китай” был учрежден на основе Сианьской декларации, подписанной в мае 2023 года по итогам саммита Китай-ЦА. Таким образом создание механизма секретариата служит значимым шагом на пути институционализации сотрудничества КНР и стран центральноазиатского региона. ///nCa, 30 марта 2024 г.