Двери в мир публичной дипломатии: Посольство Туркменистана в Брюсселе приветствует европейских студентов

Посол в Бельгии рассказывает о стратегиях публичной дипломатии на встрече с европейскими студентами

26 марта Посольство Туркменистана в Брюсселе распахнуло свои двери для студентов/магистрантов и преподавательского состава из престижного французского университета Университет Лилля (французский государственный исследовательский университет), подчеркнув стремление дипмиссии укрепить свои усилия в области публичной дипломатии.

Посол Сапар Пальванов провел для гостей подробный брифинг, акцентируя внимание на приоритетах Туркменистана, а также методах страны по сочетанию традиционных и новаторских дипломатических практик для продвижения своего богатого культурного наследия и прогрессивных политик широкой европейской аудитории.

Глава туркменской дипмиссии обсудил активное взаимодействие посольства на медиа-платформах и его открытость к сотрудничеству с различными европейскими СМИ. Как объяснил полпред, данный подход является частью более широких усилий по вовлечению медиа в деятельность посольства, от политики до культурных мероприятий, что способствует повышению прозрачности и формированию более глубокого понимания общественных ценностей и приоритетов Туркменистана.

Одной из ключевых стратегий, выделенных Пальвановым, является система аккредитации медиа-платформ в Туркменистане, которая позволяет осуществлять всестороннее освещение государственных мероприятий, улучшая международный имидж страны. Более того, посол упомянул издание книг, включая недавнюю работу Президента Туркменистана об историческом городе Анау – культурной столице тюркского мира 2024 года – демонстрирующую использование литературы страной как моста, объединяющего культуры и продвигающего международную дружбу.

Посол также подчеркнул запуск инициатив, таких как всенародное празднование 300-летия знаменитого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. На брифинге были представлены видеоролики, демонстрирующие культурные выставки и акции, организованные Посольством Туркменистана в Брюсселе, и поэтический челлендж, иллюстрирующие методы Посольства по сочетанию культуры с дипломатией для привлечения мировой аудитории.

Брифинг также затронул взаимодействие Туркменистана с Европейским союзом, выделяя активный диалог с институтами ЕС. Как отметил туркменский дипломат, такие взаимодействия имеют решающее значение для содействия взаимопониманию и сотрудничеству по широкому кругу вопросов, от обогащения культурного диалога до гармонизации политических стратегий. Также был упомянут недавний успешный визит министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова в Брюссель и его встречи с представителями ЕС и Бельгии.

Подробный брифинг посла не только осветил многогранный подход Туркменистана к публичной дипломатии, но и продемонстрировал усилия страны к налаживанию тесных связей в европейском сообществе.

Туркменский дипломат закончил мероприятие интерактивной викториной, которая позволила студентам проверить свои знания о Туркменистане, его культуре и традициях, предоставив уникальную возможность для дружелюбного соревнования. ///nCa, 27 марта 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)