Туркменистан совместно со странами региона организовал в штаб-квартире ООН торжественное мероприятие по случаю Международного дня Новруз

20 марта 2024 года по инициативе Афганистана, Азербайджана, Ирана, Ирака, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования Новруз байрамы.

В мероприятии приняли участие Председатель 78-ой сессии ГА ООН, Представитель ЮНЕСКО в Нью-Йорке, Послы, Постоянные Представители государств-членов при ООН.

В своем видео обращении Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш поздравил всех, кто отмечает этот праздник Нового года в первый день весны и напомнил, что для миллионов это время, когда семья и друзья собираются вместе, размышляют о прошлом и выражает надежду на более счастливое будущее. Он подчеркнул, что Новруз способствует диалогу, добрососедству и примирению.

Председатель 78-ой сессии Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис выступая на мероприятии отметил, что дух праздника Новруз преодолевает границы, языки и религии, объединяя миллионы людей по всему миру.

Он подчеркнул, что сейчас, когда глобальное сообщество сталкивается с огромным количеством проблем – от конфликтов и климата до бедности и социальной несправедливости, – Новруз приобретает дополнительное значение, а также призвал вспомнить об общей человечности и коллективной ответственности, необходимости прилагать все усилия для построения лучшего, более инклюзивного мира как для нынешнего, так и для будущих поколений.

В своем выступлении Постоянный Представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева отметила, что Новруз – это великий праздник, отражающий самобытные, прекрасные обычаи и традиции, ценные качества многих народов, в том числе и туркменского, который яркими жемчужинами обогатил сокровищницу общечеловеческой цивилизации. Посол отметила, что для туркмен этот праздник является символом весеннего обновления, торжества природы, плодородия и мирной жизни.

А.Атаева подчеркнула, что, особенно важно празднуя Навруз, укреплять узы мира, доверия, любви и понимания через наши практические действия, принимаемые решения и документы.

Выступившие в ходе мероприятия Постоянные представители стран-инициаторов мероприятия рассказали о традициях Новруза в их странах, которые схожи и переходят из поколения в поколение, приобретая новые элементы.

21 марта 2024 года, в рамках празднования Международного дня Новруз, по инициативе Тюркских государств, была также организована выставка детских рисунков.

Цель выставки – популяризация традиций и обычаев празднования Новруз в разных странах, развитие творческих способностей детей, а также сближение и укрепление дружбы между молодыми людьми со всего мира.

Рисунки отражали красоту и многогранность праздника Новруз, его традиции, обычаи и символы.

Выставка вызвала большой интерес у детей и взрослых и позволила познакомить участников с традициями празднования Новруз, а также продемонстрировать творческие способности молодёжи.

По итогам мероприятия детям были вручены сертификаты об участии и ценные подарки.///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, 26 марта 2024 г.