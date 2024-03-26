Призыв к немедленному согласованию международного договора по обеспечению готовности к пандемиям и их предотвращению в будущем

Сегодня 23 бывших президента разных стран мира, 22 бывших премьер-министра, один бывший Генеральный секретарь ООН и три лауреата Нобелевской премии выступили с энергичным заявлением, в котором призвали участников международных переговоров безотлагательно согласовать вопросы подготовки договора о борьбе с пандемиями в соответствии с Уставом Всемирной организации здравоохранения, призванного повысить уровень глобальной коллективной готовности к будущим пандемиям и принятия мер реагирования на них.

В число более 100 мировых лидеров, представляющих все континенты и сферы политики, экономики и управления здравоохранением, которые сегодня опубликовали совместное открытое письмо (на английском языке) с призывом ускорить прогресс в текущих переговорах по достижению первого в мире многостороннего соглашения по предотвращению пандемий и обеспечению готовности к ним, входят бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Тони Блэр, бывший президент Малави Джойс Банда, бывший президент Перу Франсиско Сагасти и три бывших председателя Генеральной Ассамблеи ООН.

«Договор о борьбе с пандемиями имеет решающее значение для обеспечения нашего общего будущего. Только весомый глобальный пакт о пандемиях способен защитить грядущие поколения от повторения кризиса COVID-19, который привел к гибели миллионов людей и нанес огромный социально-экономический ущерб, причем не в последнюю очередь — из-за недостаточного уровня международного сотрудничества», – отмечают лидеры в своем совместном письме.

После тяжелых испытаний в связи с пандемией COVID-19, которая, по официальным данным, унесла 7 миллионов жизней и причинила мировой экономике ущерб в размере 2 триллионов долларов, в декабре 2021 г. между представителями 194 из 196 стран мира были начаты межправительственные переговоры по подготовке международного соглашения о сдерживании будущих пандемий. Страны установили для себя крайний срок — май 2024 г., к которому им следует достичь соглашения, призванного стать первым в мире договором о борьбе с пандемиями.

В течение нынешней и следующей недель проводится девятый раунд переговоров по договору о борьбе с пандемиями (на английском языке). Мировые лидеры, подписавшие сегодняшнее открытое письмо, выражают надежду на то, что их совместная инициатива послужит для всех 194 стран стимулом к мужественному проявлению убеждений, выработанных в годы пандемии COVID, и к воплощению их коллективного амбициозного замысла относительно подготовки международного договора о борьбе с пандемиями к намеченному сроку — маю, с тем чтобы Всемирная ассамблея здравоохранения могла ратифицировать его на своей ежегодной сессии в мае 2024 г.

Они настоятельно призывают участников переговоров «активизировать усилия», чтобы уложиться в установленный срок, и не позволить скомпрометировать эти усилия вследствие злонамеренной дезинформационной кампании против ВОЗ — международной организации, которой будет поручено осуществлять этот новый договор в области здравоохранения.

Подвергая критике тех, кто ошибочно полагает, что эта важнейшая международная инициатива в области здравоохранения способна подорвать национальный суверенитет, авторы письма утверждают, что «нельзя терять времени зря», и призывают лидеров 194 стран-участниц нынешних переговоров «активизировать усилия для завершения работы над договором к установленному в мае сроку».

В этом письме, размещенном на сайте канцелярии Гордона и Сары Браун, говорится: «Страны идут на этот шаг отнюдь не потому, что уступают давлению со стороны ВОЗ, ибо как переговоры, так и участие в любом документе носят исключительно добровольный характер, а потому, что они нуждаются в том, что может и должно быть предложено в этом договоре. Ведь договор о борьбе с пандемиями принесет всем масштабные выгоды, включая расширение возможностей по выявлению новых и опасных патогенов, доступ к информации о патогенах, обнаруженных в других странах мира, а также своевременное и справедливое предоставление тестов, терапевтических препаратов, вакцин и других средств спасения жизни».

«Сейчас, когда страны вступают в завершающую стадию переговоров, правительства должны работать над опровержением и развенчанием ложных утверждений о договоре. В то же время участникам переговоров нужно следить за тем, чтобы договор соответствовал возложенным на него надеждам по предотвращению и смягчению рисков, связанных с пандемиями. В этой связи необходимы, например, положения о том, чтобы при возникновении угрозы пандемии обеспечивалось быстрое и эффективное принятие всех соответствующих мер реагирования — от передачи информации о выявлении опасных патогенов до равноправного предоставления таких средств, как тесты и вакцины. Как показала пандемия COVID-19, сотрудничество между государственным и частным секторами, направленное на достижение общественного блага, также имеет важнейшее значение».

«Поскольку угроза новой пандемии наверняка возникнет, неготовность к ней нельзя оправдать никакими причинами. Поэтому крайне важно выработать эффективный межсекторальный и многосторонний подход к предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и принятию мер реагирования. Учитывая непредсказуемый характер рисков для общественного здравоохранения, глобальная стратегия должна воплощать в себе дух открытости и инклюзивности. Нельзя терять времени зря, и мы призываем всех национальных лидеров активизировать усилия для завершения работы над договором к установленному в мае сроку».

«Помимо защиты огромного количества жизней и источников средств к существованию, своевременное заключение глобального договора о борьбе с пандемиями станет мощным сигналом о том, что даже в нашем раздробленном и разобщенном мире международное сотрудничество все еще способно обеспечивать глобальные решения глобальных проблем». ///ВОЗ, 20 марта 2024 г.