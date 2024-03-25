Откройте для себя вечные Spa и целительные традиции Памуккале

Турция предлагает посетителям разнообразные варианты отдыха в любое время года. Одним из самых привлекательных мест в стране является знаменитая турецкая баня и традиция SPA, которая сопровождает эту географию с древних времен. Наслаждаться этой культурой купания в Памуккале, одном из самых потрясающих пейзажей мира, — незабываемый опыт, доступный только в этом удивительном месте…

Памуккале, расположенный на западе Турции, примерно в 20 километрах от Денизли, — настоящее природное чудо с великолепными снежно-белыми травертинами и террасными бассейнами, похожими на замерзшие водопады. Часть объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, травертины создают впечатление поля облаков, усеянного теплыми аквамариновыми бассейнами. Погрузитесь в целебные минеральные воды и откройте привлекательную красоту Памуккале воочию.

Очаровательное природное чудо

Памуккале считается местом, о котором мечтают многие, и прославлен своими красивыми снежно-белыми травертинами, образованными в результате взаимодействия кислорода и термальных вод. Идеальное сочетание истории и природы, травертины Памуккале, с их минеральными водами, также считаются обладающими целебными свойствами. Каждый год сюда съезжаются люди со всего мира, очарованные захватывающими пейзажами и потенциалом для омоложения. Следует отметить, что большинство травертинов защищены из-за своей хрупкой структуры, но посетители могут свободно гулять в некоторых районах травертинов, где есть небольшие террасообразные бассейны. Чтобы сохранить травертины, посетителям предлагается снять обувь и носки перед входом.

Древние целебные воды

Рядом с травертинами Памуккале находится впечатляющий Древний город Иераполь, также входящий в объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Около 2500 лет назад царь Эвмен II из Пергама, очарованный великолепием травертинов, построил город неподалеку от места. В литературе Иераполь называют Священным городом, и его захватывающая атмосфера, хорошо сохранившиеся древние постройки, говорят о заслуженном титуле. Исследуя древний театр, храмы, фонтаны, гробницы, агору и гимназиум, вы перенесетесь во времени, прогуливаясь по каменным улицам, которые существовали две тысячи лет назад. Истории о Плутонии, входе в ад в римскую эпоху, также весьма увлекательны.

Вечные приключения

Иераполь, своим величественным присутствием вокруг травертинов, долгое время считался центром для здоровья и благополучия благодаря омолаживающим термальным водам, которые можно найти в этом районе. На протяжении своей истории Иераполь был известен своими целебными термальными водами, и веками спустя древний город продолжает привлекать посетителей, которые ищут терапевтические и омолаживающие качества этих вод. Погружение в Древний бассейн, окруженный античными колоннами и мрамором, — уникальный опыт. С постоянной температурой 36 градусов круглый год, Древний бассейн, известный также как бассейн Клеопатры, — это место, где, по легенде, когда-то купалась знаменитая царица Египта. Насладитесь омолаживающими термальными водами бассейна, плавая среди древних руин и наслаждаясь подлинной атмосферой.

От бассейна к музею

Другие значимые постройки в Иераполе включают Древний театр и Музей Иераполя. Театр выделяется среди театров римского периода в Средиземноморском бассейне своими уникальными рельефами, изображающими мифологические сюжеты, а также великолепным строением сцены и сидениями. Провести часы в вершине этого захватывающего театра, наблюдая за всем регионом в полной тишине, — это уникальный опыт. Римская баня, когда-то почитаемый термальный центр, теперь превратилась в археологический музей. В Музее Иераполя вы найдете увлекательную коллекцию артефактов, обнаруженных во время раскопок в соседних руинах, таких как Лаодикея и Триполис. Эти сокровища представлены среди впечатляющих сводчатых структур римских бань, построенных из каменных блоков травертина. ///nCa, 25 марта 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)