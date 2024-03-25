Министры иностранных дел Туркменистана и Узбекистана провели телефонные переговоры

В понедельник, 25 марта 2024 года вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провели телефонный разговор.

Стороны уделили особое внимание дальнейшему расширению углубленного стратегического партнерства между двумя странами, насыщенной повестке дня на 2024 год, а также сотрудничеству в рамках международных институтов, сообщает МИД Узбекистана.

В этот же день Бахтиёр Саидов принял Посла Туркменистана Шадурды Мередова.

Стороны обсудили ряд тем расширяющейся двусторонней и региональной повестки дня, рассмотрели ход реализации ранее достигнутых между двумя странами договоренностей, а также предстоящие совместные мероприятия. ///nCa, 25 марта 2024 г.