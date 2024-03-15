Испанская делегация изучает торговые и промышленные возможности Туркменистана

В Торгово-промышленной палате Туркменистана представители министерств и ведомств Туркменистана провели ряд встреч с испанскими бизнес-ассоциациями, такими как «Typsa», «Sercobe», Almar Water», «Talgo», «Ibertest».

Главной темой для встречи стало укрепление двусторонних торгово-экономических отношений, а также укрепление экономических и коммерческих связей между двумя странами.

Также стороны обсудили потенциальные возможности для развития различных сфер, государственную политику в отношении суверенных гарантий и финансирования импорта и проектов, а также установление контактов ТПП Туркменистана с бизнес-ассоциациями Испании.

В конце встречи участники определили основные векторы дальнейшего сотрудничества между Испанией и Туркменистаном.

Airbus и Туркменсвязь обсуждают возможности сотрудничества в космической отрасли

В здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялась встреча заместителя председателя Агентства «Türkmenaragatnaşyk» с представителем испанской компанией «Airbus».

Одним из ключевых предложений со стороны «Airbus» было предоставление Туркменистану услуг по дистанционному мониторингу и фотосъемке из космоса.

В рамках встречи испанская сторона презентовала новые авионики и возможности космической службы, также были затронуты вопросы телекоммуникационных услуг и безопасностей сетей.

Туркменской стороной было отмечено, что сотрудничество с крупнейшей европейской корпорацией аэрокосмической промышленности открывает перед Туркменистаном уникальные возможности развития космической деятельности, продвижения космических исследований в регионе и мире, укреплению международного сотрудничества в этой области.

Компания «Airbus» является крупнейшей в Европе в области аэронавтики и космоса. В портфолио космической отрасли отражена линейка продуктов, начиная от передовых спутников наземной инфраструктуры до услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию до высококлассных решений в области кибербезопасности.

Teltronic предлагает Туркменистану продукты в области радиокоммуникаций

В ТПП Туркменистана состоялась встреча представителей Государственного концерна «Türkmengaz», Государственной корпорации «Türkmengeologiýa» и Агентства «Türkmenawtoulaglary» с вице-президентом по развитию бизнеса «Teltronic» Фелипе Санхуан Пасамаром и с менеджером по продажам Александром Ничипоренко.

Во время встречи гости презентовали свои продукты в области радиокоммуникаций, обсудили вопросы транспортно-логистической сферы, а также перспективы сотрудничества.

Сторонами было отмечено, что Туркменистан обладает развитой транспортной инфраструктурой. В связи с чем было подчеркнуто, что компания «Teltronic» может найти решения для многих секторов, таких как общественная безопасность, железнодорожные транспортные системы, порты и аэропорты, промышленные предприятия, такие как горнодобывающие, нефтегазовые и энергетические.

Переговоры с Минздравом Туркменистана

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана провело встречу с Директором «Sercobe» по Восточной Европе, России и странам СНГ г-ном Эктором Родригесом.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в области здравоохранения и медицинской промышленности, также состоялся обмен мнениями по конкретным вопросам и направлениям сотрудничества в том числе стороны рассмотрели спектр вопросов в области проектирования и заключения контрактов в различных областях. ///nCa, 15 марта 2024 г (по материалам Международного Информационного Центра Туркменистана)