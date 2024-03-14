Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии открытия второй очереди Лебапского цементного завода

(Койтендагский этрап Лебапского велаята, 13 марта 2024 года)

Дорогие соотечественники!

Уважаемые люди!

В ознаменованные успехом дни года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» мы принимаем участие в церемонии открытия второй очереди Лебапского цементного завода, расположенного в Койтендагском этрапе.

Сегодня в торжественной обстановке будут сданы в эксплуатацию и современные жилые дома, построенные в городе Туркменабат Лебапского велаята. В дар жителям Лебапского велаята будет также передано около 200 новых современных пассажирских автобусов для оказания населению высококачественных услуг.

Уважаемые люди!

Сердечно поздравляю всех вас с этими радостными событиями!

Уважаемые люди!

Успешно реализуются великие и масштабные дела, направленные на наращивание экономического потенциала Отчизны, дальнейшее улучшение благосостояния населения.

Грандиозное строительство, осуществ­ляемое в нашем суверенном государстве, направлено на обеспечение благополучной и счастливой жизни родного народа. Во всех регионах страны возведены современные объекты социального назначения, мощные промышленные предприятия, новые сёла и города. Открыта первая очередь города Аркадаг – первого «умного» города в нашей стране.

Сдаваемые в эксплуатацию здания и объекты призваны способствовать последовательному развитию национальной экономики, индустриализации страны, а также гармоничному преобразованию регионов.

В настоящее время на основе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», а также Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах осуществляется масштабная работа по развитию отраслей национальной экономики, в том числе промышленности и строительного производства.

Промышленность и стройиндустрия снабжают строительные площадки и население страны необходимыми строительными материалами высокого качества, в частности, цементом.

Бахерденский, Балканский и Лебапский цементные заводы, построенные и введённые в эксплуатацию в стране в годы независимости, производят на основе новых инновационных технологий высоко­качественную продукцию, полностью соответствующую мировым стандартам. В настоящее время цементная продукция под маркой «Сделано в Туркменистане» пользуется большим спросом не только на внутреннем, но и на мировом рынках.

Уважаемые люди!

Особое значение придаётся эффективному освоению инвестиций, направляемых нашим государством на развитие отечественной строительной промышленности, наращивание производственной мощности предприятий.

Строятся новые промышленные объекты, оснащённые инновационными технологиями и выпускающие на основе местного сырья соответствующую международным стандартам продукцию, востребованную на внутреннем и внешнем рынках. Наглядное тому свидетельство – открываемое сегодня современное предприятие.

Строительство нового объекта по заказу Министерства промышленности и строительного производства осуществлено хозяйственным обществом «Türkmen enjam», являющимся членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

На предприятии установлено современное оборудование от ведущих стран мира, что позволит оптимизировать производственный процесс и выпускать продукцию, пользующуюся большим спросом.

Комплекс, включающий 38 зданий и объектов, способен производить в год 1 миллион тонн высококачественной цементной продукции, соответствующей международным стандартам, в том числе сульфатостойкого цемента. При реализации второй очереди Лебапского цементного завода предусмотрены все производственные и бытовые условия для труда и отдыха около 250 работников.

В соответствии с принятыми Программами обеспечивается последовательная динамика развития отраслей промышленности и строительного производства.

Так, в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» в Бахерденском этрапе Ахалского велаята планируется ввести в строй ещё один новый объект – вторую очередь Бахерденского цементного завода, оснащённого современными инновационными технологиями, который также будет производить 1 миллион тонн высококачественной цементной продукции в год.

Твёрдо уверен, что промышленники нашей независимой нейтральной Отчизны и в будущем будут самоотверженно трудиться для превращения страны в развитое государство, бесперебойного обеспечения стройплощадок и населения высококачественной строительной продукцией, внося достойный вклад в укрепление потенциала национальной экономики.

Уважаемые люди!

Дорогие соотечественники!

Ещё раз искренне поздравляю Вас и всех работников отрасли промышленности и строительного производства, население Лебапского велаята с вводом в строй этого важного объекта, а также с открытием современных жилых домов в городе Туркменабат и передачей в дар населению Лебапского велаята новых современных пассажирских автобусов!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в работе! ///TDH, 13 марта 2024 г.