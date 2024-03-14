В Анкаре за круглым столом обсуждены итоги важнейших правительственных заседаний

14 марта 2024 года в Посольстве Туркменистана в Турецкой Республике был проведен круглый стол, посвященный итогам важных правительственных заседаний, в частности состоявшегося 9 февраля заседания Кабинета Министров и 22 февраля Президиума Халк Маслахаты Туркменистана.

В мероприятии приняли участие руководители и представители Молодежного Фонда тюркского мира, студенческой молодежи, а также СМИ.

В ходе круглого стола Посол Туркменистана М.Ишангулыев ознакомил участников с первостепенными задачами по успешной реализации «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций на 2024 год», эффективному функционированию экономики, рентабельности товаропроизводителей и созданию новых рабочих мест, направленных на дальнейшее повышение уровня жизни туркменского народа.

Уделено особое внимание объявлению в Туркменистане 2024 года – Годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», в рамках которого намечено проведение ряда мероприятий на национальном и международном уровнях, посвященных 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. ///Посольство Туркменистана в Турции, 14 марта 2024 г.