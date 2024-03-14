Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (НВМРС), состоится 18-21 июня в Кигали, Руанда. На этой конференции будут рассмотрены уникальные проблемы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, с тем чтобы обеспечить в следующем десятилетии трансформационные изменения и реальный прогресс в жизни более 570 миллионов человек, живущих в этих 32 странах.

Изолированные от глобального рынка и не имеющие средств для развития адекватной транспортно-логистической инфраструктуры, НВМРС сталкиваются с серьезными проблемами в достижении Целей устойчивого развития. Не имея прямого доступа к прибрежным портам, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, вынуждены полагаться на транзитные страны, которые связывают их с международными рынками. Это может привести к увеличению транспортных расходов, задержкам в перемещении товаров и подверженности политической и экономической нестабильности в транзитных странах.

В среднем НВМРС платят более чем вдвое больше, чем транзитные страны (страны, через которые проходит экспорт), и им требуется больше времени для отправки и получения товаров с зарубежных рынков. Высокие транспортные издержки подрывают конкурентоспособность НВМРС, отпугивают инвесторов, снижают экономический рост. Половина НВМРС также сталкивается с умеренной или серьезной проблемой отсутствия продовольственной безопасности.

Эта крупная конференция, организованная Канцелярией Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам (КВПНРМ), дает возможность изучить инновационные решения, наладить значимые партнерские отношения и увеличить инвестиции для продвижения устойчивого развития и раскрытия потенциала этой группы стран. Этот ключевой момент требует смелых коллективных действий по решению насущных проблем, чтобы никто не остался в стороне, что является краеугольным камнем саммита будущего, который состоится 22-23 сентября 2024 года.

НВМРС-3 будет охватывать пять приоритетных областей: транзитные перевозки и связь; структурные преобразования и наука, техника и инновации (НТИ); торговля, упрощение процедур торговли, производственно-сбытовая цепочка и региональная интеграция; изменение климата и энергетический переход; средства осуществления.

Кульминацией конференции станет принятие новой 10-летней программы действий для НВМРС, которая заменит Венскую программу действий, принятую в 2014 году. Помимо сессий открытия и закрытия, будет проведено более шести пленарных заседаний и пять тематических круглых столов. Кроме того, будут проведены параллельные мероприятия, выставки и культурные мероприятия.

Веб-сайт: https://www.un.org/landlocked

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/// ООН Туркменистан