Страны Центральной Азии строят новые транспортные коридоры и меняют логистику

Серикбол Кошмаганбетов Геополитическая турбулентность в мире кардинально меняет инфраструктуру транспортных потоков в Центральной Азии. Азиатские страны стремятся отправлять свои грузы в Европу по историческому Великому Шелковому пути. Какое развитие в настоящее время получила логистика грузоперевозок в центральноазиатских странах, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

Что стало триггером экономическому развитию стран Центральной Азии

Эксперты считают, что положительными факторами для увеличения объема грузоперевозок является развитие экономических отношений между странами Центральной Азии и их соседями, а также с другими мировыми игроками. Вложения в инфраструктуру, такие как строительство или модернизация автодорог, железных дорог, портов и терминалов грузоперевозок, подписание торговых соглашений между странами региона или с другими странами может стимулировать грузоперевозки и транзит через Центральную Азию. Политическая стабильность в регионе также играет ключевую роль в обеспечении безопасности и предсказуемости для грузоперевозок.

Примечательно, что геополитическая турбулентность в мире расширила возможности стран ЦА на привлечение новых источников инвестиций и заключение транспортных соглашений с Евросоюзом. В пакет договоров будут входить не только собственно транспортные темы, но также страхование, безопасность, информационное обеспечение и прочие капиталоемкие сферы сотрудничества.

Новые транспортные маршруты

Страны Центральной Азии готовы к значительным преобразованиям в своей логистике, поскольку планы по созданию новых транспортных коридоров набирают обороты. Среди ключевых — начало строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан для мультимодальных грузовых перевозок, что станет важной вехой в развитии региональных связей и упрощении процедур торговли.

В развитие этой инициативы разрабатываются два дополнительных маршрута. Первый маршрут направлен в Европу, в то время как второй маршрут направлен на юг. Маршрут на юг, начинающийся из Бишкека через контрольно-пропускной пункт «Достук» в Ошской области, пройдет через Узбекистан и Туркменистан, прежде чем пересечь Каспийское море на пароме и добраться до порта Оля в Астраханской области России. Примечательно, что транзит грузов из Узбекистана в Туркменистан будет осуществляться через узбекский контрольно-пропускной пункт «Алят-Фарап», что подчеркивает стратегическое значение этого формирующегося транспортного коридора.

На этом фоне предстоящий саммит глав государств Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана в Ашхабаде, который запланирован на 4 августа, призван активизировать дискуссии по развитию транспортных коридоров, особенно актуальных для Узбекистана, не имеющего выхода к морю.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин отмечает, что ожидается обсуждение новых транспортных коридоров, включая мультимодальный Южный транспортный коридор, тем самым эксперт подчеркивает приверженность региона укреплению транспортных связей и торговли.

Фото: Midjourney

Директор Центра исследовательских инициатив «Мано» (Узбекистан) Бахтиер Эргашев отмечает ключевую роль Туркменистана в содействии региональным связям, особенно в создании Трансиранского коридора из Узбекистана в Иран. Поскольку ситуация с безопасностью в Афганистане остается нестабильной, Эргашев подчеркивает стратегическую важность альтернативных маршрутов, включая коридор Узбекистан-Туркменистан-Иран. Более того, положение Туркменистана как шлюза к морским портам Турции и Средиземному морю через Транскаспийский международный транспортный коридор говорит о его важности в содействии региональной торговле и экономической интеграции.

Таджикистан также может извлечь выгоду из этих событий, учитывая его географические ограничения в доступе к Каспийскому морскому порту. Синергия между Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном в развитии транспортных коридоров в южном направлении открывает огромные перспективы для укрепления региональных связей и раскрытия экономических возможностей.

Логистическая стратегия Казахстана

Для Казахстана развитие транспортных коридоров в южном направлении представляет собой стратегический императив, особенно в плане облегчения транспортировки казахстанского зерна в Афганистан по туркменскому направлению. Поскольку Казахстан становится крупнейшей экономикой в регионе, оптимизация транспортных коридоров призвана укрепить региональную торговлю и экономическую интеграцию.

В сентябре 2023 года Президент Касым-Жомарт Токаев изложил амбициозное видение Казахстана по укреплению его позиций в качестве ключевого транзитного узла в Евразии, который в конечном итоге превратится в мощную транспортную и логистическую державу. В своем послании Президент Казахстана подчеркнул стратегическую важность использования географического преимущества страны на пересечении мировых торговых путей для стимулирования развития транспортно-логистической отрасли.

– Динамичное развитие сектора транспорта и логистики является стратегическим императивом, – отметил Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув необходимость увеличения вклада сектора в ВВП как минимум до 9% в течение следующих трех лет, по сравнению с текущими 6,2%.

Для достижения этой цели Казахстан намерен приступить к реализации ряда преобразующих транспортных проектов, направленных на укрепление транспортной связности и облегчение беспрепятственного перемещения товаров по региону.

Расширение железнодорожной линии Достык-Мойнты и строительство новых участков, таких как Бахты-Аягоз и Дарбаза-Мактаарал укрепит связи с соседними странами, в частности с Китаем и Узбекистаном. Кроме того, в настоящее время разрабатываются планы строительства объездной железной дороги вокруг Алматы для уменьшения заторов и повышения эффективности.

Краеугольным камнем логистической стратегии нашей страны является Транскаспийский маршрут, обеспечивающий прямую связь между Китаем и Европой. Глава государства подчеркнул необходимость совместных усилий со странами-партнерами, такими как Китай, Азербайджан, Грузия и Турция, для максимального использования потенциала маршрута. Соглашения уже подписаны с Азербайджаном и Грузией, что свидетельствует о согласованных усилиях по укреплению региональных связей и упрощению процедур торговли.

В рамках государственного визита Главы государства в Азербайджан 11-12 марта, значимым событием стало участие президентов Казахстана и Азербайджана в церемонии прибытия контейнерного блок-поезда с нового казахско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане на станцию Апшерон (Азербайджан) по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута. Выступая на церемонии Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня в условиях глобальной геополитической турбулентности выстраивается новый транспортно-логистический каркас Евразии.

Фото: Akorda

– Помимо ресурсов, сейчас во всем мире обостряется борьба за доступ именно к транспортно-логистическим возможностям. Это стратегическая сфера. Отрадно, что и Казахстан, и Азербайджан здесь тесно взаимодействуют как естественные партнеры. И сегодняшняя церемония открытия железнодорожного маршрута от порта Сиань по территории Казахстана в Азербайджан о многом говорит, – заявил Глава государства.

Стремясь диверсифицировать доступ к морским путям, Казахстан также уделяет приоритетное внимание развитию транспортного коридора Север-Юг, обеспечивающего доступ к Персидскому заливу и Индийскому океану. Планируется начать модернизацию казахстанского участка железнодорожной линии Болашак-Челябинск, что проложит путь к расширению связей и торговых возможностей.

В свете роста морских перевозок важным направлением становится развитие комплексной морской инфраструктуры с акцентом на превращение порта Курык в полноценный логистический центр, подобный Актау. Также разрабатываются планы по созданию контейнерного хаба в Актау, что еще больше расширит морские возможности Казахстана.

Фото: Midjourney

В дополнение к железнодорожной и морской инфраструктуре Казахстан готов оживить свою авиационную и шоссейную сети. Встает необходимость превращения аэропортов в ключевых городах в мультимодальные центры, предоставляющие эффективные логистические услуги. Одновременно принимаются меры по устранению недостатков в секторе автомобильных дорог, предусматривающие строгие правила и усиленный надзор, направленные на обеспечение своевременного и качественного строительства дорог. В Казахстане готовятся к осуществлению комплексных усилий по реконструкции, с планами реконструировать более 4000 километров автомобильных дорог к 2029 году.

Уделяя приоритетное внимание развитию инфраструктуры и укрепляя сотрудничество с региональными партнерами, Казахстан готов стать ключевым игроком в формировании будущего евразийской торговли и транспорта.

В странах Центральной Азии растут объемы грузоперевозок

Страны Центральной Азии фиксируют рост грузоперевозок. Транзит грузов через территорию Казахстана только за январь-ноябрь 2023 года вырос на 21% по сравнению с 2022 годом и составил 29 млн тонн. В целом за 2023 год перевезено 980,7 млн тонн грузов, что на 4,4% больше, чем в 2022 году. Объем инвестиций в отрасль вырос более чем в полтора раза до 1,8 трлн тенге. Их основная часть идет на развитие инфраструктуры для увеличения объемов и качества перевозок.

В Узбекистане в 2023 году международные грузовые перевозки достигли 59,2 млн тонн, то есть 110,4% от показателя 2022 года. При этом поток импортных грузов почти вдвое превышает экспорт. В РУ завезено 29,7 млн тонн грузов, вывезено — 15,5 млн тонн. Прирост показателей составляет 114,1% и 100,8% соответственно. Объем транзитных грузов, провезенных по территории Узбекистана, составил 13,9 млн тонн.

В Кыргызстане за 2023 год общий объем перевозимых грузов по всем видам транспорта составил 51 млн тонн, что на 6,7 млн тонн больше, чем в предыдущем году. Из общего объема грузов 41,2 млн тонн были перевезены автомобильным транспортом, что подтверждает высокую активность дорожного движения. Железнодорожные перевозки также имели значительную долю, составив 9,3 млн тонн грузов.

Глава Министерства транспорта Таджикистана сообщил, что в январе-ноябре 2023 года объем грузовых перевозок составил 32,6 млн тонн, что на 14% больше, чем с аналогичным периодом 2022 года. Объем международных перевозок грузов составил 2,2 млн тонн или 100, 5% от аналогичного периода прошлого года. Международные перевозки, в основном, осуществлялись с Китаем, Узбекистаном, Афганистаном, Казахстаном, Россией, Турцией и Ираном.

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики Туркменистана в 2023 году стал транспортный комплекс. За 11 месяцев 2023 года в этой сфере отмечен значительный рост объемов работ и услуг – на 21,3%. Как сообщает издание vestiabad.ru, объемы грузоперевозок выросли на 3,9%. Высокие темпы роста показали все отрасли: железнодорожный транспорт – 6,5%, автомобильный – 17%, воздушный – почти в 2 раза, морской и речной – 5,2%.

Экономические выгоды для ЦА и Азербайджана

Масштабные производства разворачиваются в Казахстане и Узбекистане. В эти страны перенесли часть мощностей крупные западные компании, ушедшие из России. Сюда же в поисках дешевого газа и электричества идут европейские компании. Производство в Центральной Азии развернули или готовятся запустить десятки гигантов, в том числе Samsung, Nestle, Glock.

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде отмечает, что в последнее время как европейские, так и китайские компании активно присматриваются к Среднему коридору, проходящему через территории стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

– Центральным звеном этого коридора является Транскаспийский международный транспортный маршрут. Перевозки по нему в сравнении с прошлым годом выросли в два раза – до 2,5 млн тонн. Но и это не предел. Ожидается, что в самом ближайшем будущем этот показатель вырастет как минимум вдвое. Для этого между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Казахстаном подписана «дорожная карта», в соответствии с которой каждой страной принимаются меры по синхронному развитию собственной транспортной инфраструктуры. Как в Китае, так и в Европе хорошо осведомлены об этих планах и заявляют об их поддержке, – говорит политолог.

По мнению эксперта, для получения экономических выгод от трансконтинентальных перевозок через Азербайджан Баку должен гарантировать мир в Карабахе.

– Полная стабилизация ситуации на Южном Кавказе создает благоприятные условия для дальнейшего наращивания грузоперевозок по Среднему коридору, чему будет способствовать также и строительство Зангезурского транспортного коридора, – полагает он.

Новые дороги требуют крупные капиталовложения

В ноябре 2023 года руководители железнодорожных ведомств государств – участников международного мультимодального транспортно-транзитного маршрута CASCA+ (Центральная Азия, Южный Кавказ и Турция – прим. ред.) обсудили в Ашхабаде вопросы увеличения грузоперевозок.

Фото: Midjourney

В совещании участвовали делегации отраслевых министерств и профильных ведомств, а также логистических компаний и предприятий из Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Туркмении. На встрече было отмечено, что мультимодальность трассы, проходящей через два моря и территории многочисленных стран, позволяет эффективно использовать возможности этого коридора. Со дня запуска маршрута в 2019 году было перевезено около 30 тысяч контейнеров. Участники мероприятия отметили, что их цель – нарастить объемы контейнерных перевозок до 30 тысяч контейнеров в текущем году. По их мнению, это в том числе будет способствовать активизации перевозок и расширению ассортимента грузов по транспортным коридорам Север – Юг и Восток – Запад.

Маршрут CASCA+ был создан в 2019 году в Ташкенте на встрече руководителей государственных железных дорог этих стран. Турция присоединилась к проекту в декабре 2021 года. Знак «+» в названии маршрута обозначает готовность принять новых потенциальных участников, заинтересованных в перевозках по трассе, конечной целью которых является связать государства Юго-Восточной Азии, в частности, Китай с Европой.

– За переговорами президентов стран ЦА внимательно следят в Европе. Перевод грузов на другие маршруты сопряжен с крупными капитальными вложениями на строительство дорог, портов и другой инфраструктуры. В ЕС понимают, что в ближайшие годы большая часть грузовых перевозок с Востока на Запад по-прежнему будет проходить по Северному маршруту через Россию. Поэтому внимание Европы сосредоточено на расширении маршрута, известного как Средний коридор или Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Это мультимодальная железнодорожная, грузовая и паромная система для транзита грузов, которая связывает Китай с Европой через Центральную Азию и Каспийское море. По оценкам, ТМТМ сможет перевозить до 120 тысяч контейнеров ежегодно, – сообщает обозреватель российского портала media-mig Владимир Орлов.

События торопят экономические обстоятельства. Рынок грузоперевозок в Центральной Азии за последний год вырос в 2-3 раза, подсчитали аналитики «Биржи автомобильных грузоперевозок ATI.SU». Эксперты связывают такую динамику с усилением транзитного значения в глобальных цепочках поставок Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

///Казинформ, 13 марта 2024 г.