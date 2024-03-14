Иран – проект повышения давления на Южном Парсе может принести доход в размере $ 900 миллиардов

Недавно в Иране консорциум местных компаний получил проект стоимостью 20 миллиардов долларов США для увеличения добычи природного газа на своей части месторождения Южный Парс путем применения решений по повышению давления. Об этом сообщила иранское новостное агентство “Shana”.

Как заявил управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) в воскресенье, реализация проекта повышения давления на совместном газовом месторождении Южный Парс в Персидском заливе принесет доход в размере 900 миллиардов долларов.

Выступая на церемонии подписания контрактов по стратегическому проекту, Мохсен Ходжастехмер добавил, что проект стоимостью 20 миллиардов долларов поможет извлечь из гигантского месторождения еще 90 триллионов кубических футов газа и 2 миллиарда баррелей газового конденсата, передает Shana.

По словам замминистра нефти, на газовом месторождении Южный Парс работают 38 платформ, состоящих из производственных и логистических платформ, а для реализации проекта будут использованы 14 платформ повышения давления.

Pars Oil and Gas Company (POGC) и несколько иранских компаний – Petropars, Oil Industries Engineering and Construction (OIEC), Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, MAPNA Group и консалтинговая компания – подписали контракты в присутствии министра нефти Джавада Овджи и Ходжастехмехра.

Крупнейшее в мире газовое месторождение разделено между Ираном, который называет свою долю Южным Парсом, и Катаром, который называет ее северным месторождением или Северный купол.///nCa, 14 марта 2024 г.