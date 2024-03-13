В Ашхабад прибыла испанская делегация, в состав которой вошли представители 11 испанских компаний, таких как «Ibertest», «Nobargi», «Typsa», «Cesce», «Tubacex», «Almar Water», «Teltronic» и другие.

• Ibertest – производитель оборудования для физико-механических испытаний материалов.

• TYPSA – оказывает поддержку государственным, частным и институциональным клиентам, разрабатывая проекты в области транспорта, водоснабжения, строительства, возобновляемых источников энергии и развития сельских районов от концепции до ввода в эксплуатацию и эксплуатации.

• Cesce – Экспортно-кредитное агентство

• Tubacex – является мировым лидером в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью из передовых нержавеющих сталей и специальных сплавов для энергетики.

• Almar Water Solutions – ведущая мировая компания по развитию водной инфраструктуры и предоставлению услуг, создающая инновационные коммунальные услуги.

• Teltronic – мировой лидер в области проектирования и производства систем связи

Делегация планирует провести встречи с руководством 20 министерств и ведомств Туркменистана.

Как сообщает МИД Туркменистана, в рамках рабочего визита представительной делегации деловых кругов Испании, 13 марта 2024 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ахмеда Курбанова с Послом Испании в Туркменистане (с резиденцией в г.Москва) Маркосом Гомесом Мартинесем.

В ходе встречи дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, расширение договорно-правовой базы, а также организации контактов на высоком уровне и мероприятия культурно-гуманитарного характера. При этом подчёркивалось, что данный визит призван стать очередным шагом в деле укрепления торгово-экономических отношений между нашими странами.

В завершении встречи стороны договорились продолжить дипломатические контакты в соответствии с достигнутыми договорённостями. ///nCa, 13 марта 2024 г.