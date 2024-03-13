КОММЮНИКЕ 15-го заседания Совета старейшин Организации тюркских государств

11–12 марта 2024 года в г. Ашхабад состоялось 15-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ), в котором приняли участие старейшины стран ОТГ.

Стороны в откровенной, дружественной, конструктивной атмосфере обменялись мнениями по наиболее важным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Старейшины заявили о растущей важности укрепления взаимовыгодного сотрудничества в области торговли, экономики, культуры, образования, молодёжной политики и других областях.

Всесторонне рассмотрев ход реализации рекомендаций, выдвинутых по итогам 14-го заседания Совета старейшин ОТГ, стороны отметили важную роль Организации в укреплении политического взаимодоверия и сотрудничества тюркских народов.

Старейшины подчеркнули, что особое значение имеет стратегия возрождения Великого Шёлкового пути с ключевой ролью «Тюркского пояса», оказавшего колоссальное позитивное влияние на развитие человечества.

Стороны отметили необходимость координации усилий тюркских государств в рамках универсальных и региональных организаций. Подтвердили важность повышения роли ОТГ в решении глобальных и региональных вопросов.

При этом было указано, что сотрудничество в рамках Организации способствует сближению тюркских народов на основе богатейшего исторического культурного наследия, многовековых традиций и нравственных устоев.

Особое внимание старейшины уделили дальнейшей популяризации истории тюркского мира посредством развития научного сотрудничества, академических исследований и проведения совместных международных конференций.

Стороны отметили, что укрепление отношений дружбы и взаимопонимания между тюркскими народами, патриотическое воспитание молодёжи в духе духовного наследия является одним из главных приоритетов деятельности Совета старейшин.

Старейшины приветствовали празднование в 2024 году в тюркских государствах 300-летнего юбилея со дня рождения великого мыслителя, поэта и просветителя Махтумкули Фраги, чьи произведения являются достоянием всего тюркского мира и олицетворением благородства, мужества, честности, открытости и гражданской доблести, присущих тюркским народам.

г. Ашхабад, 11–12 марта 2024 года. ///TDH, 12 марта 2024 г.