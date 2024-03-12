В Астраханском Госуниверситете отметили 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги

Участниками мероприятия стали учащиеся общеобразовательной школы имени Махтумкули Фраги Приволжского района Астраханской области и Совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина в городе Ашхабаде (Туркменистан), а также туркменские студенты АГУ.

Мероприятие открыли приветственными словами проректор по международной деятельности Астраханского госуниверситета Ангелина Фадина и директор Совместной туркмено-российской школы имени А. С. Пушкина Ирина Куминова. После в режиме онлайн состоялась торжественная церемония подписания нового соглашения о сотрудничестве между двумя организациями.

В своём выступлении Ангелина Фадина подчеркнула значение Махтумкули Фраги для современной молодёжи двух народов и отметила активно развивающиеся двусторонние отношения нашего университета с образовательными организациями Туркменистана.



В рамках празднования состоялась телевикторина: учащиеся астраханской и туркменской школ в онлайн-формате состязались в знаниях о жизни и творчестве Махтумкули Фраги. Частью мероприятия стали и литературно-музыкальные выступления туркменских обучающихся в Астрахани и учеников двух школ — они исполнили произведения туркменского поэта.

Отметим, что празднование состоялось в рамках утверждённого губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным плана мероприятий, посвящённых знаменательной дате, и является неоспоримым ценным вкладом в развитие дружественных отношений между двумя народами в культурном и образовательном направлениях.