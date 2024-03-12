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Интервью Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Турецкому телевидению

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– Ваше Превосходительство Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана уважаемый Аркадаг! Первым делом позвольте выразить признательность за уделённое для интервью время, несмотря на загруженность делами.

Будучи видным политиком и государственным деятелем, Вы неизменно заявляете о важности сотрудничества между тюркскими государствами. С чем это связано, и каким Вы видите такое сотрудничество, его перспективы и роль Туркменистана в этом процессе?

– Благодарю за предложение о встрече. Весьма приятно беседовать с Вами, руководителем авторитетного не только в самой Турции, но и за её пределами новостного канала «TRT Haber» с многомиллионной аудиторией. Это замечательная возможность, чтобы высказать своё мнение по ключевым вопросам внутренней и международной жизни и детально разъяснить позицию по поводу отношений между тюркскими государствами.

Многоплановое взаимодействие стран тюркского мира сложилось исторически, то есть оно обусловлено общностью языка, культуры и национального самосознания, связностью судеб на протяжении столетий, о чём я неоднократно говорил.

У тюркских народов корень один, и данное обстоятельство придаёт особое содержательное наполнение нашим взаимоотношениям. Мы стали независимы и суверенны как государство, но несмотря на это не забываем общность долгосрочных целей и интересов и осознаём перманентную конвергенцию наших позиций в контексте истории, настоящего и будущего тюркских народов.

По этой причине мы осознаём и необходимость упрочения сотрудничества во всех областях – политике, экономике, культуре, межличностных отношениях.

По моему мнению, восстановление роли тюркских народов как культурного моста между Востоком и Западом – одна из актуальных задач.

В средние века, да и намного раньше, её именовали «тюркский пояс», служивший «местом схода» Азии и Европы. Данное обстоятельство положительно сказывалось на развитии экономики, культуры и науки в двух частях света, а также привело к проявлению открытости, терпимости, добродушия по отношению к другим народам, позволяло находить общий язык.

Укрепление уз дружбы, братства и взаимовыгодных связей с государствами тюркского мира – один из наиболее перспективных векторов для Туркменистана, который в статусе наблюдателя непосредственно участвует в деятельности Организации тюркских государств. И здесь, в частности, важно членство в её Совете старейшин.

Мы также готовы сотрудничать со структурными подразделениями Организации. В настоящее время туркменская сторона подала заявление на вступление в Союз торгово-промышленных палат тюркских государств. Прорабатываем и вопрос вступления в Парламентскую ассамблею тюркских государств и Тюркскую академию.

Таким образом, Туркменистан последовательно и уверенно наращивает своё деятельное участие в ключевых сферах партнёрства стран тюркского мира.

– Хотелось бы узнать Ваше видение роли Организации тюркских государств в современной системе международных отношений в контексте её деятельности, какова она?

– Считаю, что у этой Организации две, но единые цели, и рассматриваю её как структуру, направленную на укрепление уз дружбы и братства, тесного экономического и культурного диалога между тюркскими государствами на основе взаимной выгоды, с одной стороны, а с другой – как наиболее перспективного и надёжного международного партнёра.

И как я уже говорил, это – две, но единые цели.

Продвигая интересы вышеупомянутых стран на мировой арене, Организация тюркских государств способствует укреплению сотрудничества внутри тюркского сообщества и повышению экономического развития и конкурентоспособности его членов.

Сегодня перед нами стоят большие долгосрочные задачи, а именно: обеспечение полноценного участия в ускоренных процессах трансформации конъюнктуры глобальной геоэкономики, использование наших возможностей для укрепления собственных позиций, быть в авангарде в современной инновационной и цифровой среде, активное присоединение к глобальной «зелёной повестке».

Что касается целей созидательной политики – поддержание мира, безопасности и стабильности, защита норм равноправия и взаимоуважения, приверженность положениям международного права и Устава ООН, нам надлежит использовать свой авторитет, своё влияние и свой опыт.

В числе приоритетов также – широкая популяризация в мире тюркской культуры, достаточно богатого историко-культурного и гуманитарного наследия наших народов, достижений тюркских литераторов, музыкантов, художников и кинематографистов.

Прекрасную возможность в данном контексте предоставляет празднование в нынешнем году 300-летнего юбилея великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги – выдающегося сына нашего народа и в то же время представителя тюркского мира, который воспевал в своих произведениях непреходящие ценности и черты тюркских народов – патриотизм, верность семейному очагу, почитание традиций и обычаев, воинскую доблесть и прямоту.

В тюркских государствах упомянутая знаменательная дата отмечается очень торжественно. Мы высоко ценим это и признательны правительствам за поддержку, а также Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) за решение об объявлении 2024 года годом Махтумкули Фраги.

В целом считаем целесообразным расширить масштаб программ и проектов, реализуемых на платформе ТЮРКСОЙ, и более активно продвигать их на международной арене.

– Наше интервью проходит в преддверии очередного заседания Совета старейшин Организации тюркских государств, и в связи с этим хотелось бы узнать Ваше мнение, в чём заключается основная задача данного органа?

– Убеждён, что Совет старейшин – весьма важный и нужный орган, который неспроста создан в структуре Организации тюркских государств.

Его задача заключается в поддержании преемственности и масштабировании искони замечательной традиции народов тюркского мира – советоваться с представителями старшего поколения, руководствоваться их мудростью и большим жизненным опытом. Приверженность этой традиции неоднократно позволяла нашим народам находить верный ответ.

В данном контексте роль старейшин имеет сегодня огромное значение и выступает ключевым фактором в государственных делах. Поэтому считаю, масштаб деятельности Совета старейшин будет только расширяться, а его авторитет – расти.

Голос Совета старейшин должен быть определяющим в таких вопросах, как формирование в рамках Организации тюркских государств воспитательной и образовательной политики, опирающейся на высокие духовно-нравственные ценности и чувство гордости за свою историю.

Совет старейшин призван укреплять гуманитарные связи наших народов, способствовать дружественным отношениям, солидарности и взаимопомощи, активно содействовать народной дипломатии и межпарламентскому сотрудничеству.

Подобная деятельность старейшин находит в Туркменистане государственную поддержку. Совет старейшин есть и в структуре Халк Маслахаты Туркменистана.

Этот орган активно участвует в принятии важных государственных решений, выработке стратегических направлений внутренней и внешней политики нашего государства. Словом, в этом деле у нас имеется хорошо наработанная практика, и мы готовы поделиться ею в рамках совместной работы с Советом старейшин Организации тюркских государств.

– Как бы Вы охарактеризовали современный этап в жизни Туркменистана с точки зрения внутреннего развития и внешней политики?

– Следует отметить, что нам удалось сформировать факторы обеспечения последовательной реализации принятых государственных программ и планов социально-экономического развития.

И здесь главным фактором, конечно, является внутренняя стабильность, социальное единство, устойчивость политических и общественных институтов и вера людей в них.

В современных условиях нестабильности в мировой экономике Туркменистан с хорошими показателями встретил 2024 год. Рост валового внутреннего продукта в минувшем году повысился на более чем 6 процентов.

У нас успешно реализуется Программа социально-экономического развития страны в 2022–2052 годах. За последние 15 лет демографический прирост составил 2 миллиона, а это – ясный показатель социального благополучия людей и их уверенности в завтрашнем дне.

Несмотря на сложную международную обстановку наша страна последовательно придерживается курса нейтралитета, определённого в Концепции внешней политики Туркменистана, а также содействует решению таких стратегически приоритетных задач, как поддержание глобального мира, безопасности и стабильности, достижение Целей устойчивого развития.

Хочу отметить, что подобная позиция Туркменистана находит нарастающую поддержку в международных организациях, в том числе на полях Организации Объединённых Наций. К нашей инициативе о создании Группы друзей нейтралитета в рамках Сообщества Наций уже присоединилось свыше двадцати стран.

Генеральная Ассамблея единогласно приняла две резолюции в поддержку нейтралитета Туркменистана, что демонстрирует всё большее понимание международными структурами наших предложений по разрешению сложных задач посредством нейтралитета.

Хочу также отметить широкую поддержку инициатив Туркменистана в области устойчивого транспорта, энергетической безопасности, экологии, охраны здоровья и др.

Только за последние годы Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций поддержала и единогласно приняла  25 инициатив, выдвинутых Туркменистаном.

Хочу также сказать и о развитии отношений с тюркскими государствами, которые служат примером настоящего братства, добрососедства, взаимоуважения и обоюдовыгодного сотрудничества, что мы весьма высоко ценим. В перспективе мы нарастим и расширим их во имя коренных интересов, благополучия, мирного и устойчивого развития наших народов.

– Несколько слов об отношениях Туркменистана и Турецкой Республики, пожалуйста!

– Наши отношения носят образцовый характер, и обе стороны стремятся укрепить политические, торгово-экономические, культурно-гуманитарные связи.

Я благодарен моему дорогому брату, Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, за серьёзное внимание и заботу о развитии двусторонних отношений, а также за поистине весомый личный вклад в расширение сотрудничества во всех областях. Признанием заслуг Президента Реджепа Тайипа Эрдогана стало недавнее присвоение ему Президентом Туркменистана почётного звания «Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy».

Туркменистан и Турция активно и конструктивно сотрудничают во внешней политике и поддерживают друг друга в рамках международных структур.

Наши страны – убеждённые сторонники политики глобального мира и безопасности – вносят огромный вклад в конструктивное развитие региональных процессов.

Сегодня туркмено-турецкое сотрудничество является ключевым фактором создания устойчивых энергетических и транспортных коридоров по маршруту Восток–Запад и формирования нового конструктивного логистического партнёрства в Евразии.

Ускоренными темпами наращиваются и двусторонние торгово-экономические связи.

Объём взаимного товарооборота в минувшем, 2023 году, превысил 2 миллиарда 236 миллионов долларов США.

Турецкие компании уже давно эффективно работают в строительной, энергетической, транспортной и промышленной сферах нашей страны.

Активно развивается и культурно-гуманитарный диалог. Представители сферы культуры и искусства регулярно участвуют в различных мероприятиях, проходящих как в Туркменистане, так и в Турции. В ноябре 2023 года у нас с успехом прошли Дни культуры Турции.

Но есть и категории, которые не передашь цифрами. Это – чувство сопричастности к судьбе друг друга, которое укрепляет братские узы и объединяет наши народы. Оно – предтеча отношений, которые сегодня установились между Туркменистаном и Турцией и будут продолжены в будущем.

Пользуясь случаем, адресую братскому турецкому народу наилучшие пожелания мира, благополучия и процветания.

– Уважаемый Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг, благодарю Вас за интервью.

– Я также благодарю Вас за нынешнюю встречу и желаю дальнейших успехов в творческой работе! Спасибо! ///TDH, 11 марта 2024 г. 

 

 

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