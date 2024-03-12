Аркадаг Бердымухамедов встретился с членами Совета старейшин Организации тюркских государств

11 марта, в понедельник, в Ашхабаде состоялась встреча в рамках 15-го заседания Совета старейшин Организации тюркских государств под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова.

На повестку дня предстоящего 15-го заседания вынесены актуальные вопросы, связанные с деятельностью Совета старейшин и ОТГ, дальнейшей совместной работой, координацией действий стран-участниц Организации, а также с реализацией рекомендаций, принятых на заседании, состоявшемся в прошлом году в Самарканде.

«Наша встреча совпала с первым днём священного месяца Ораза, особо почитаемого мусульманами всего мира и считающегося самым благодатным. Это время торжества в жизни людей высоких духовных ценностей – гуманизма, благотворительности, добросердечия и нравственной чистоты. Всё это имеет огромное значение для гармоничного развития современного общества, укрепления солидарности между народами, воспитания достойного поколения», – сказал Аркадаг Бердымухамедов открывая встречу.

В ходе своего выступления Аркадаг Бердымухамедов поблагодарил Председателя Совета старейшин Бинали Йылдырыма, Генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева и всех членов Совета за постоянную поддержку, эффективную работу по подготовке к очередному заседанию и скоординированную деятельность.

Аркадаг отметил, что Туркменистан с большим уважением относится к ОТГ и её структурным подразделениям и проявляет заинтересованность в совместном сотрудничестве.

Уходящая в глубь тысячелетий общность исторических корней, культуры, языка и религии связывает наши народы, что в свою очередь служит незыблемым фундаментом для наращивания и углубления политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.

Как известно, сказал Национальный Лидер туркменского народа, 12 ноября 2021 года в рамках Саммита, прошедшего в городе Стамбул Турецкой Республики, при поддержке всех стран-членов ОТГ Туркменистан получил статус страны-наблюдателя Организации тюркских государств. В настоящее время Туркменистан изучает возможность вступления в члены Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) и Торгово-промышленной палаты тюркских стран.

В Ашхабаде проходит 15-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств, продолжил Аркадаг, отметив, что проведение столь представительного мероприятия в нашей стране, с одной стороны, показатель приверженности Туркменистана тесному взаимодействию с тюркскими государствами, а с другой – знак огромного доверия и большая ответственность.

Затем слово было предоставлено Председателю Совета старейшин Бинали Йылдырыму.

Йылдырым отметил, что впервые заседание данного консультативного органа ОТГ проводится в стране, которая имеет статус наблюдателя.

Тесное сотрудничество между государствами, являющимися полноправными членами, и странами-наблюдателями в Организации, их активное участие в деятельности ОТГ – одна из отличительных особенностей Организации тюркских государств и вместе с тем показатель их весомого вклада в работу нашей структуры, сказал он.

Он подчеркнул возрастающую роль ОТГ в свете тенденций мирового развития и в решении насущных вопросов, имеющих место на пространстве ОТГ. В данном контексте акцент был сделан на наличии огромного потенциала для расширения взаимодействия в таких сферах, как политика, экономика, транспорт, туризм, молодёжная политика, спорт, информационно-коммуникационные технологии.

Далее выступил Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Он обратил внимание на эффективный характер сотрудничества ОТГ с авторитетными организациями, прежде всего с ООН и её подразделениями, а также с ЕС, ОБСЕ, ОИС, АСЕАН, ОЭС. При этом подчёркивалась необходимость продолжения партнёрства в целях процветания стран мира.

Гость также подчеркнул значение запланированных на текущий год мероприятий по случаю 300-летия со дня рождения классика туркменской и мировой поэзии Махтумкули Фраги. Как отмечалось, это решение, отражённое в итоговом документе ТЮРКСОЙ, свидетельствует об успешности политики Туркменистана в сфере культуры.

Затем выступили представители Совета Старейшин от государств-членов ОТГ.

Член Совета старейшин от Республики Казахстан Икрам Адырбеков отметил, что главная цель очередной встречи – ещё более упрочить сотрудничество между государствами-партнёрами ОТГ, придать ему новое качество и содержание, соответствующее как обоюдному стремлению, так и объективным возможностям, которыми располагают тюркские страны.

Представитель Казахстана также отметил, что диалог с Туркменистаном на современном этапе переживает подлинный подъём и наполняется качественно новым содержанием.

Член Совета старейшин от Кыргызской Республики Метедкан Шеримкулов, говоря о важности нынешней встречи, отметил, что её итоги призваны придать импульс дальнейшему укреплению сотрудничества стран-членов ОТГ в экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особо подчёркивалось, что провозглашение ТЮРКСОЙ 2024 года «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги» и объявление города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году служат ярким примером нерушимости уз дружбы и братства между Туркменистаном и странами-участницами Организации.

Член Совета старейшин от Узбекистана Содикжон Турдиев отметил возрастающую роль тюркских государств на международной арене, представитель Узбекистана с удовлетворением констатировал, что в настоящее время расширяются многосторонние и взаимовыгодные отношения, растут объёмы торговли и темпы кооперации между государствами-членами и наблюдателями Организации. В этой связи была высказана уверенность, что конкретные предложения, которые будут озвучены в ходе 15-го заседания, будут содействовать укреплению роли Организации тюркских государств в глобальном масштабе.

Член Совета старейшин от Венгрии Аттила Тилки отметил что, нынешний год ознаменован празднованием на международном уровне 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, что является данью высокого уважения и почитания выдающегося поэта-гуманиста, классика туркменской и мировой литературы, воспевавшего в своих произведениях идеалы мира, дружбы и добра.

Затем Аркадаг Бердымухамедов озвучил ряд инициатив, призванных содействовать дальнейшему наращиванию сотрудничества на пространстве ОТГ. В их числе:

Учреждение звания «Почётный старейшина» Организации тюркских государств и соответствующего знака, учитывая заслуги старшего поколения в укреплении уз дружбы и братства, единства и сплочённости, формировании воспитанной, трудолюбивой молодёжи.

Создание редакции, в частности, для издания в перспективе газеты или журнала, разработка интернет-сайта Совета старейшин Организации тюркских государств.

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По завершении встречи, состоявшейся в рамках 15-го заседания Совета старейшин Организации тюркских государств, Аркадаг провёл встречу с муфтием Туркменистана, имамами города Ашхабад и Ахалского велаята.

Затем был дан садака для руководителей делегаций и гостей, прибывших в Ашхабад в целях участия в очередном заседании Совета старейшин Организации тюркских государств.

Пользуясь возможностью, Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил всех за участие в садака «agzaçar» и подчеркнул, что на предстоящем заседании Совета будут обсуждены вопросы укрепления взаимодействия между тюркскими государствами, а также состоится обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития продуктивных отношений. ///nCa, 12 марта 2024 г. (на основе репортажа TDH)