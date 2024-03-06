Туркменистан и Румыния наметили планы по расширению торгово-экономических связей

5 марта 2024 года в Торгово-промышленной палате области Прахова, Румынии состоялась встреча Посла Туркменистана Аннамаммета Аннаева с Президентом данного учреждения г-ном Аурэлианом Гогулеску, сообщает Посольство Туркменистана в Румынии.

Посол, выразив благодарность за возможность встретиться, отметил об установившемся высоком уровне двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Румынией по всем направлениям и выразил пожелание интенсификации торгово-экономических отношений. В связи с этим, Посол передал список выставок, форумов и других мероприятий планируемых в Туркменистане в 2024 году и организуемых Торгово-промышленной палатой Туркменистана. Он также пригласил румынскую сторону принять участие в данных мероприятиях.

В свою очередь Аурелиан Гогулеску выразил готовность к углублению и расширению взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном. Для расширения торговых отношений между двумя странами румынская сторона предложила провести в Прахове выставку различной туркменской продукции в 2024 году.

Более того, прозвучало предложение об организации встречи заинтересованных бизнесменов из Туркменистана в Румынии в течении 2024 года.

В дополнение, стороны договорились изучить возможности расширения двусторонних отношений, в том числе путем изучения рынков на взаимной основе. ///nCa, 6 марта 2024 г.