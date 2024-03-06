Президент Туркменистана принял Генерального секретаря ОБСЕ

Во вторник, 5 марта, Президент Сердар Бердымухамедов принял Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе г-жу Хельгу Шмид, передает TDH.

В ходе встречи Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что, реализуя внешнеполитический курс, основанный на принципах позитивного нейтралитета, Туркменистан придаёт большое значение консолидации усилий в деле обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития на планете. В данной связи одним из приоритетов является наращивание эффективного взаимодействия с зарубежными партнёрами, в том числе с такими крупными международными организациями, как ОБСЕ.

Глава государства выразил уверенность, что состоявшаяся 4 марта в Ашхабаде встреча Генерального секретаря ОБСЕ и министров охраны окружающей среды стран Центральной Азии, на которой обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в таком важном направлении, как экология, послужит активизации плодотворного диалога в данной сфере.

В продолжении встречи отмечалось, что Туркменистан выступает за активное взаимодействие в целях поддержания мира, безопасности и устойчивого развития в региональном и глобальном измерении. В этой связи также подчёркивалось, что Туркменистане как нейтральное государство неизменно привержено тесному партнёрству с ОБСЕ в противодействии современным вызовам и угрозам.

Ещё одним перспективным направлением была обозначена энергетическая сфера. Президент Туркменистана высказался о целесообразности осуществления в рамках ОБСЕ конкретной работы для вывода на мировой рынок и транзита энергоносителей, включая политический, финансовый и экологический аспекты.

Констатировалась перспективность налаживания взаимодействия в транспортном секторе. При этом была подтверждена готовность Туркменистана к расширению партнёрства с ОБСЕ по конкретным направлениям.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и Хельга Шмид выразили уверенность, что партнерство между Туркменистана и ОБСЕ будут и впредь успешно развиваться в интересах всеобщего мира и благополучия.///nCa, 6 марта 2024 г.