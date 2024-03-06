Афганистан самодостаточен в производстве стали

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Афганистан, во многом зависимый от импорта, достиг самодостаточности в сталелитейной промышленности, главным образом в производстве металлических строительных материалов.

В настоящее время в Афганистане насчитывается 42 сталелитейных завода, что представляет собой инвестиции в эту отрасль на сумму около 500 млн. долларов США.

Все сырье, необходимое для производства, имеется в Афганистане.

Сталелитейная промышленность достаточно трудоемкая, а это значит, что каждое новое предприятие создает около 700 рабочих мест.

Некоторые сталелитейные заводы Афганистана представили свои стенды на эксклюзивной выставке афганской продукции и услуг, проходившей в Ашхабаде 4-6 марта 2024 года.

Одним из экспонентов был сталелитейный завод Sadat Hofiani Steel Mill (SHS). Мы поговорили с руководителем администрации и финансового отдела предприятия Шерзадом Юсуфзаем и Сайедом Асгаром Асгари, заместителем управляющего директора.

Они рассказали, что СВС производит различные виды металлических строительных материалов, таких как ребристые стальные прутки и угловое железо, специализируясь на балках различных размеров и калибров.

SHS, основанная в 2015 году, является крупнейшим плавильным заводом в Афганистане. На заводе работают 600 человек.

Веб-сайт SHS – https://hofianisteel.com

Компания Faqiri Steel также стала участником экономического смотра в Ашхабаде.

Эта компания производит различные виды стержней и арматуры.

Faqiri Steel открыла вторую очередь завода в июле 2023 года.

Веб – сайт Faqiri Steel- https://faqiristeel.com

Milat Steel, присутствующая на выставке, является сравнительно новым игроком на сталелитейном рынке Афганистана. Предприятие было создан в 2022 году.

Тем не менее, высокое качество продукции завода обеспечило производителю справедливую долю рынка. Компания специализируется на производстве арматуры.

Мы поговорили с Накибуллой Назари, вице-президентом Milat Steel.

Перед отправкой изделия заказчику компания проводит химические испытания продукции, а также испытания на растяжение, изгиб и удлинение.

Сайт Milat Steel – https://milatsteel.com

На выставке присутствовала компания Meli Steel. Это один из крупнейших сталелитейных заводов Афганистана, на котором работают 2434 человека.

Завод выпускает арматуру диаметром 8-36 мм в соответствии со стандартом ASTM A615, совместимым с другими международными стандартами. Meli Steel также производит слитки (заготовки) сечением 80х80, 100х100, 125х125 длиной 6 м.

Веб-сайт Meli Steel – https://melisteel.af

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Период неопределенности в Афганистане почти закончился. Предполагаемый вакуум, образовавшийся в результате внезапного падения режима Гани и резкого ухода иностранных войск, породил хаос и опасения, что экономика Афганистана рухнет.

Однако талибы придерживались систематического и дисциплинированного подхода, осознавая тот факт, что им придется какое-то время жить без доступа к своим средствам в западных банках и без какого-либо признания со стороны мирового сообщества в целом. Их банковская система также была ограничена барьерами со многих сторон.

Несмотря на все это, Афганистану удалось не только выжить, но и добиться заметного перелома в своей экономике. Во многом это происходит благодаря сотрудничеству дружественных стран, включая Центральную Азию, Китай, Россию, Иран и Турцию.

Несколько фотографий со стендов сталелитейной промышленности на афганской выставке в Ашхабаде:

