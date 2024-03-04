“Я падал, но снова вставал на ноги”. История волейбольного тренера Ибрагима (Туркменистан)

Но история Ибрагима – это история не поражения, а триумфа. Переломный момент наступил, когда в Ашхабаде он получил более совершенный протез. Это значительно облегчило его жизнь. Там Ибрагим познакомился с двумя тренерами, которые рассказали ему про ашхабадский спортивный клуб для людей с инвалидностью. Так его любовь к спорту превратилась в профессию.

“Поначалу было нелегко. Я падал, но снова вставал на ноги”, – рассказывает он о своих первых днях в спортивном клубе. Благодаря упорству он смог не только адаптироваться к новой жизни, но и добиться успеха: через некоторое время Ибрагим стал тренером по волейболу, штанге и настольному теннису для людей с инвалидностью в своем родном городе Дашогузе.

Стойкость как пример для подражания

Ибрагим – не просто тренер; он бросает вызов стереотипам и показывает, на что способны люди с инвалидностью. Он рассказал нам историю одного из своих учеников, Алишера. За те 12 лет, что Алишер находился в изоляции, он прочел 1500 книг и, несмотря на инвалидность, прекрасно показал себя на международном конкурсе. “Мы – люди с неограниченными возможностями”, – говорит Ибрагим. Он уверен, что потенциал заложен в каждом человеке.

Благодаря спорту почти 60 учеников Ибрагима обрели товарищей и цель в жизни. Он привел в пример еще одного ученика, Хушнура, который благодаря упорным тренировкам смог избавиться от костылей и теперь может два часа подряд играть в теннис. Теперь, когда Ибрагим стал главным тренером по сидячему волейболу, он мечтает вывести своих учеников на международную арену, на Паралимпийские игры.

Ибрагим благодарен ВОЗ и ООН за неизменную поддержку инклюзии людей с инвалидностью, благодаря которой удалось в значительной степени изменить отношение общества к таким людям, как он сам, открыть новые возможности. История Ибрагима, рассказанная им на прошедшем в Дашогузе Втором фестивале инклюзивного спорта “Мы разные – мы равные”, организованном Региональным бюро Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии и Офисом резидент-координатора ООН в Туркменистане по случаю 75-й годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека, – это история о стойкости, о важности инклюзивного подхода и о преобразующей жизнь людей с инвалидностью роли спорта.

Путь, который проделал Ибрагим, став тренером по волейболу, вдохновляет людей и служит маяком надежды и напоминанием о том, что хотя все мы разные, мы все равны.

История Ибрагима напоминает нам о целях принятой на семьдесят второй сессии Европейского регионального комитета ВОЗ Европейской рамочной основы для действий, призванной обеспечить наивысший достижимый уровень здоровья для людей с инвалидностью. Это стратегический план совместных действий по повышению доступности медицинской помощи для людей с инвалидностью, устранению соответствующих барьеров и защите прав и достоинства каждого человека.