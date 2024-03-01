Ректор Университета инженерных технологий им. Огузхана посетил Казанский федеральный университет в Татарстане

Ректор Университета инженерных технологий Туркменистана им. Огуз хана Гурбанмырат Мезилов посетил Казанский федеральный университет. Во встрече принял участие Генеральный консул Туркменистана в г. Казани Гуйч Гараев, сообщает пресс-служба КФУ.

КФУ представили проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и заместитель директора по научной деятельности Института физики Ирина Романова. В состав делегации Туркменистана также вошел проректор университета по научной работе Аймырат Мухаммедов.

По словам Алишева, на сегодняшний день в КФУ обучаются 4,5 тысячи граждан Туркменистана. Развивается двустороннее сотрудничество в рамках соглашений с Туркменским государственным институтом экономики и управления и Институтом международных отношений МИД Туркменистана.

«Порядка 25 процентов всех иностранных студентов, которые обучаются в вузах Татарстана, – это ребята из Туркменистана. Это большое доверие, которое оказано республике со стороны Туркменистана. Каждый раз приезжают лидеры, общаются и говорят, что нужно увеличить прием. Большое количество ребят стремится поступить в татарстанские университеты», – рассказал проректор КФУ.

И. Романова представила образовательные программы Института физики. Ученые Казанского университета, по ее словам, помимо теоретической физики, занимаются исследованиями в прикладных и инновационных направлениях, что позволит внедрить разработки в реальный сектор экономики.

«Ваша история – более 200 лет – это, конечно, отрадно. Чувствуется классический университет», – отметил, в свою очередь, Мезилов.

Университет инженерных технологий Туркменистана им. Огуз хана – «молодой» вуз, он был основан в 2016 году.

«У нас пять больших направлений – нано- и химические технологии, биотехнологии и экология, компьютерные науки, киберфизические системы, экономика и инновации, – рассказал Мезилов.

Отдельно обсуждалось сотрудничество обоих университетов с вузами Японии. Ректор Университета инженерных технологий Туркменистана им. Огуз хана сообщил, что в их университете обучение проводится на двух языках – английском и японском, а тесное сотрудничество налажено с Университетом Цукубы (Япония).

«Пул японских вузов, сотрудничающих с нами, постоянно расширяется», – поделилась Романова.

По итогам встречи были намечены векторы дальнейшего сотрудничества между Казанским федеральным университетом и Университетом инженерных технологий Туркменистана им. Огуз хана. Это участие как в научных конференциях, так и в совместных проектах. Тимирхан Алишев предложил рассмотреть посещение Казани студентами Туркменистана в июле этого года в рамках проекта «Летний университет».

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. ///nCa, 1 марта 2024 г.