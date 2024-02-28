В Туркменистане состоялся круглый стол по теме признания Уполномоченных экономических операторов в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа

26 февраля 2024 года в Центральном аппарате Государственной таможенной службы Туркменистана был проведен круглый стол по практической реализации «Руководства по взаимному признанию Уполномоченных экономических операторов (УЭО)» Всемирной Таможенной Организации в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа.

Мероприятие состоялось в рамках визита Исполнительного секретаря Международного центра транспортной дипломатии при ООН Игоря Рунова в Туркменистане. В круглом столе по видеосвязи приняли участие эксперты Всемирной таможенной организации, представители Группы друзей ООН по устойчивому транспорту, секретариата Межправительственной комиссии международного транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия (ТРАСЕКА), а также представители таможенных органов стран Центральной Азии, Азербайджанской Республики и Грузии, сообщает Государственная Таможенная Служба Туркменистана.

С туркменской стороны участниками встречи были представители Министерства иностранных дел Туркменистана, Государственной таможенной службы Туркменистана, а также Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана.

Повестка дня круглого стола включала обсуждение следующих тем:

• Основные положения Системы рамочных стандартов по обеспечению безопасности и содействию глобальной торговле ВТамО с точки зрения их реализации на региональном уровне и с учетом имеющихся наилучших практик в других регионах мира.

• Общая оценка деятельности существующих Региональных Соглашений о Взаимном Признании УЭО на примерах различных регионов мира – Южной Африки, Ближнего Востока, ЕС.

• Опыт по внедрению института УЭО в Республике Молдова.

• Концепция создания Регионального Соглашения о взаимном Признании УЭО в Евразии.

В Туркменистане норма об уполномоченном экономическом операторе была инкорпорирована в таможенное законодательство в октябре 2023 года. Согласно определению, данному в Рамочных стандартах безопасности ВТамО, Уполномоченный экономический оператор (УЭО) — это любое юридическое лицо, вовлеченное в международное движение товаров и признанное национальным таможенным органом. Под категорию УЭО, в частности, подпадают производители, импортеры, экспортеры, брокеры, перевозчики, консолидаторы, торговые посредники, операторы портов, аэропортов и терминалов, интегрированные операторы, склады и дистрибьюторы. ///nCa, 28 февраля 2024 г.