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Руководство Туркменистана поздравило Президента Турции с 70-летием – Эрдогану присвоено звание Почетный Старейшина Туркменистана

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Президент Сердар Бердымухамедов направил поздравления Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его 70-летнего юбилея, в котором отмечается, что турецкий лидер пользуется в Туркменистане «огромным уважением как истинный друг, мудрый и дальновидный государственный деятель».

В послании Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что «одним из важных направлений внешней политики Туркменистана является последовательное развитие и укрепление стратегических и долгосрочных отношений с Турецкой Республикой по различным направлениям».

Глава Туркменистана отметил, что в межгосударственном сотрудничестве Туркменистан исходит «из основного принципа «Одна нация – два государства». А это в свою очередь служит прочной основой для согласованных действий Туркменистана и Турции как на двустороннем уровне, так и на международной арене».

«Турецкая Республика является одной из крупнейших стран во внешнеторговых отношениях Туркменистана. Многочисленные турецкие компании, участвуя в реализации экономических проектов нашей страны, способствуют диверсификации национальной экономики, претворению в жизнь проектов социального назначения», – написал Сердар Бердымухамедов.

В письме сообщается, что по случаю 70-летнего юбилея было решено присвоить Президенту Эрдогана почётное звание «Hormatly il ýaşulusy» Туркменистана», оценивая его огромный личный вклад в развитие туркмено-турецких отношений.

Поздравительное послание в адрес Эрдогана направил также Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

«Под Вашим мудрым руководством Турецкая Республика достигает социально-экономического прогресса, играет важную роль на международной арене в обеспечении мира и безопасности. Считаю достойным отметить Ваш личный вклад в последовательное наращивание двусторонних отношений между Туркменистаном и Турецкой Республикой», – подчеркнул Аркадаг.

В 2021 году Эрдоган был награжден орденом Туркменистана «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşan goşandy üçin» («За вклад в развитие сотрудничества»). ///nCa, 26 февраля 2024 г.

 

 

 

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