Центральная Азия – Региональный газовый ландшафт – текущая ситуация

Эльвира Кадырова

Реальность сегодняшнего дня такова, что экспортно-импортные потоки трубопроводного газа в Центральной Азии составляют важную часть экономических систем по крайней мере трех из пяти стран региона.

Как выглядит текущий газовый ландшафт в этой части Евразии и какие договорённости сегодня будут определять газовые отношения в будущем?

Как сообщают узбекские сми, Узбекистан планирует вложить 500 млн.долл.США в модернизацию магистральной газопроводной системы для увеличения объемов импорта природного газа из России. Данный объем инвестиций будет вложен в первый этап модернизации, который рассчитан до 2030 года.

В первом квартале 2024 года планируется освоить $13,7 млн. Из них $10,5 млн. являются собственными средствами АО «Узтрансгаз» и $3,2 млн. – прямые иностранные инвестиции.

В результате, Узбекистан получит возможность импортировать до 32 млн. кубометров газа в сутки российского газа по сравнению с текущими 9 млн.кубометров. Годовой объем поставок, как ожидается будет увеличен с нынешний 2,8 млрд кубометров в год до 11,68 млрд кубометров.

Казахстан может стать транзитером российского газа в Китай. Возможно, планы пока еще далеки от материализации, но правовой базис и договоренности на высшем уровне уже имеются. В Татарстане 21 февраля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентом Путиным заявил: «Мы вели переговоры в Санкт-Петербурге о строительстве газовой трубы по территории Казахстана в сторону Китая. Там у нас были некоторые моменты, которые требовали дополнительного урегулирования, и достигнуты результаты, которые, я считаю, очень положительные – и для нашей стороны, и, я думаю, для российской стороны тоже».

По словам Токаева, «некоторые детали ещё предстоит обсудить», но «магистральное направление определено».

Упомянутые переговоры в Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года привели к подписанию соглашения о стратегическом сотрудничестве. Документ, рассчитанный на 15 лет, предусматривает взаимодействие по вопросам поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи.

Туркменистан в полном объеме выполнил свои контрактные обязательства по поставкам природного газа в Россию. По контракту, который был заключен в апреле 2019 года сроком на пять лет, по нашим расчетам Россия закупила в пятилетний срок около 28,7-29 млрд.кубометров газа.

Между тем, Всемирный Банк прогнозирует, что в краткосрочной перспективе страны Центральной Азии столкнутся с ростом дисбаланса спроса и предложения газа и трудным выбором в целом ряде направлений. Спасти ситуацию может газовый союз с Россией, но более перспективен туркменский газ.

«Центральная Азия – крупный нетто-экспортер газа, прежде всего, в Китай. Стремительно растущий спрос на всей территории этого субрегиона в сочетании со стагнацией добычи газа (особенно в Казахстане и Узбекистане) ограничивает его способность одновременно выполнять экспортные обязательства перед Китаем и удовлетворять внутренний пиковый спрос в зимний период», – отмечается в докладе.

Газовый союз, создание которого Россия предложила Казахстану и Узбекистану, может улучшить баланс спроса и предложения природного газа в Центральной Азии. Однако, есть факторы неопределенности, связанные с устаревшей трубопроводной инфраструктурой, и надежностью поставок российского газа.

Заменить уголь в Казахстане, ликвидировать наметившийся разрыв между спросом и предложением в Узбекистане и удовлетворить растущий спрос на всей территории Центральной Азии можно за счет активизации региональной торговли газом в Центральной Азии и увеличения объемов импорта газа из Туркменистана, считают аналитики Всемирного Банка.

Кроме того, в исследовании прогнозируется сокращение добычи газа в России, что может ограничить перенаправление газовых потоков из ЕС в Азию. В 2025 году объем добычи газа в России может быть на 150–160 млрд кубометров меньше чем в 2021 году и на 200 млрд кубометров меньше предшествующих прогнозов на 2025 год. ///nCa, 24 февраля 2024 г.