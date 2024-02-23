Заседание Президиума Халк Маслахаты: Туркменистан наметил шаги по всесторонней реализации Программы социально-экономического развития и инвестиций в 2024 году

22 февраля под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Президиума Халк Маслахаты. Главной темой стали задачи по реализации «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году».
«Программа социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году» была принята Президентом Туркменистана на заседании Кабинета министров, посвященного итогам 2023 года.
Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление Президиума Халк Маслахаты об утверждении Плана работ и мероприятий по основным направлениям деятельности Халк Маслахаты, намеченных к претворению в жизнь в текущем году совместно с Меджлисом страны, министерствами, отраслевыми ведомствами и общественными объединениями в целях реализации «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году».
В начале заседания Аркадаг Бердымухамедов выступил с программной речью. Ниже приводим ключевые заявления из выступления:
Программа на 2024 года базируется на достижениях правительства предыдущих лет
На основе достижений предыдущих лет Правительством разработана «Программа социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году».
При закладке экономической базы страны суммирование показателей каждой отрасли, каждого региона, каждого учреждения и предприятия производится после подробного их анализа и расчёта. Собранные подобным образом данные создали условия, необходимые для точного расчёта, прогнозирования и планирования будущего в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. В результате сложилась продуманная практика организации, управления и поддержания эффективности экономики.
Программа на 2024 год составлена на основе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах, которые с успехом реализуются по той же методике.
Задачи и цели Программы
- Во-первых, это цели экономического, индустриального и производственного характера – достижение полного функционирования мощностей производственных предприятий, расширение перерабатывающей индустрии, наращивание экспорта и развитие импортозамещающих производств, увеличение выпуска экологически чистой сельскохозяйственной и иной продовольственной продукции высокого качества, формирование благоприятной деловой среды.
- Цели в области развития сферы торговли и услуг – эффективное функционирование экономики, рентабельность товаропроизводителей, создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы и доходов населения приводят к повышению платёжеспособности, возрастанию на рынках потребительского спроса на товары и пользователей различными услугами.
- Цели социальной ориентированности – Инвестиции направляются в расширение объектов социальной инфраструктуры, в том числе жилья, жилых домов, предназначенных для категории особо нуждающихся граждан, медицинских учреждений, средних школ и детских садов, автотрасс, систем водо-, газо-, энергоснабжения и связи, водоочистных сооружений, транспортных и иных социальных услуг.
- Общие меры для всех секторов: внедрение передовых технологий, цифровой системы, создание благоприятной бизнес-среды, развитие негосударственного сектора.
Некоторые социально-экономические показатели
- С 2009 года рост ВВП составил в среднем свыше 6 %. За последние 15 лет объём ВВП увеличился в 3,7 раза.
- Объём выпущенной промышленной продукции в 2023 году, по сравнению с предыдущими годами, увеличился более чем в 3 раза.
- Если в 2008 году объём розничного товарооборота составлял 16 миллионов манатов, то в 2023 году этот показатель возрос в 8,5 раза и достиг 140 миллионов манатов.
- С 2008 годом численность населения выросла на 2 миллиона и в декабре 2022 года по итогам переписи зарегистрировано более 7 миллионов человек.
Усовершенствование нормативно-правовой базы страны
В Программе определены задачи, которые затрагивают нормативно-правовое обеспечение:
1) дальнейшее совершенствование законодательной базы привлечения инвестиций, защиты и поддержки в нашей стране инвесторов;
2) модернизация национального законодательства согласно правилам и принципам Всемирной торговой организации с учётом того факта, что Туркменистан – страна, присоединяющаяся к этой Организации;
3) совершенствование законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём;
4) усовершенствование нормативно-правовых актов в области управления налогами и оптимизации сбора налогов;
5) модернизация правовой базы сферы охраны интеллектуальной собственности, гарантирование охраны прав на интеллектуальную собственность на государственном и международном уровне;
6) внедрение цифровой системы при совершенствовании банковских операций и платёжных поручений согласно требованиям технологий и нормативно-правовой документации;
7) совершенствование деловой среды и приведение нормативно-правовой базы финансирования в условиях рыночной экономики в соответствие с мировой практикой для интеграции национальной экономики в глобальный рынок;
8) активизация научных исследований, основательное и эффективное изучение «искусственного интеллекта», создание и продвижение новых методик бизнеса и коммерции в научно-производственной области, разработка соответствующих нормативно-правовых актов;
9) подготовка проектов нормативно-правовых актов для эффективного функционирования инновационной системы.
Аркадаг Бердымухамедов указал на важность анализа законодательства в таких аспектах, как:
– совершенствование законодательства в области гражданско-правовых отношений, внедрения норм международного частного права, модернизация согласно реалиям времени законодательства, затрагивающего имущество, собственность, договорное право, профилактику правонарушений;
– выполнение государственных услуг посредством цифровой системы, предоставление юридической помощи, государственная поддержка бизнеса;
– обеспечение экономической активности, развитие цифровых услуг в транспортно-логистической и других сферах;
– оптимизация законодательства, регулирующего деятельность предприятий, нормы обеспечения конкурентоспособности товаров и строительных работ;
– стимулирование производителей сельскохозяйственной продукции, семеноводческой деятельности.
Социальная защищенность
Аркадаг Бердымухамедов указал на важность разработки Положения об органах опеки и попечительства, Положения о порядке осуществления опеки и попечительства, которые указаны в Законе Туркменистана «Об опеке и попечительстве», совершенствования нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по вопросам несовершеннолетних, в контексте защиты и поддержки подрастающей молодёжи.
Развитие регионов
Большое внимание в государственной политике и реализуемых программах уделяется вопросам развития регионов. В числе основных задач:
– провести на должном уровне в велаятах, городах Ашхабад и Аркадаг встречи, а также совещания с местными органами и организациями для рассмотрения предложений и обращений, поступающих от граждан и ведомств;
– провести в полевых условиях встречи с тружениками села;
– совершенствовать организационно-методическую помощь велаятским, этрапским, городским халк маслахаты и Генгешам в законодательной области:
– разъяснять жителям сёл и городов суть и содержание принимаемых законов, изучать запросы и пожелания людей и принимать непосредственное участие в решении вопросов, касающихся улучшения благосостояния населения, и в приёме граждан по обращениям;
– организовать выездные совещания комитетов Халк Маслахаты и Меджлиса при участии ответственных представителей велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг, общественных объединений с целью выполнения поручений и задач, определённых Президентом Туркменистана, изучения предложений, касающихся различных направлений законодательства.
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В ходе заседания выступили также представители велаятов Туркменистана, которые выразили поддержку населения в адрес, проводимых правительством инициатив и программ.
В числе спикеров:
- Директор средней школы № 28 Бахерденского этрапа, председатель халк маслахаты Ахалского велаята М.Бердиев
- заместитель хякима Балканского велаята по образованию, культуре, здравоохранению и спорту Б.Мямиева
- заведующий отделом по работе с кадрами и органами местного самоуправления хякимлика города Дашогуз, председатель халк маслахаты Дашогузского велаята А.Какышов
- заместитель хякима Лебапского велаята по образованию, культуре, здравоохранению и спорту О.Бердилиева
- заведующий отделом по координации деятельности промышленной, строительной и транспортно-коммуникационных сфер хякимлика Марыйского велаята, председатель халк маслахаты Марыйского велаята М.Атаджанов
- парторганизатор Демократической партии Туркменистана города Аркадаг О.Аннадурдыева заведующий кафедрой Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова, профессор, Почётный старейшина Туркменистана И.Сапарлыев. ///nCa, 23 февраля 2024 г.