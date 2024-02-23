Заседание Президиума Халк Маслахаты: Туркменистан наметил шаги по всесторонней реализации Программы социально-экономического развития и инвестиций в 2024 году

22 февраля под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Президиума Халк Маслахаты. Главной темой стали задачи по реализации «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году».

«Программа социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году» была принята Президентом Туркменистана на заседании Кабинета министров, посвященного итогам 2023 года.

Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление Президиума Халк Маслахаты об утверждении Плана работ и мероприятий по основным направлениям деятельности Халк Маслахаты, намеченных к претворению в жизнь в текущем году совместно с Меджлисом страны, министерствами, отраслевыми ведомствами и общественными объединениями в целях реализации «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году».

В начале заседания Аркадаг Бердымухамедов выступил с программной речью. Ниже приводим ключевые заявления из выступления:

Программа на 2024 года базируется на достижениях правительства предыдущих лет

На основе достижений предыдущих лет Правительством разработана «Программа социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году».

При закладке экономической базы страны суммирование показателей каждой отрасли, каждого региона, каждого учреждения и предприятия производится после подробного их анализа и расчёта. Собранные подобным образом данные создали условия, необходимые для точного расчёта, прогнозирования и планирования будущего в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. В результате сложилась продуманная практика организации, управления и поддержания эффективности экономики.

Программа на 2024 год составлена на основе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах, которые с успехом реализуются по той же методике.

Задачи и цели Программы

Во-первых, это цели экономического, индустриального и производственного характера – достижение полного функционирования мощностей производственных предприятий, расширение перерабатывающей индустрии, наращивание экспорта и развитие импортозамещающих производств, увеличение выпуска экологически чистой сельскохозяйственной и иной продовольственной продукции высокого качества, формирование благоприятной деловой среды. Цели в области развития сферы торговли и услуг – эффективное функционирование экономики, рентабельность товаропроизводителей, создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы и доходов населения приводят к повышению платёжеспособности, возрастанию на рынках потребительского спроса на товары и пользователей различными услугами. Цели социальной ориентированности – Инвестиции направляются в расширение объектов социальной инфраструктуры, в том числе жилья, жилых домов, предназначенных для категории особо нуждающихся граждан, медицинских учреждений, средних школ и детских садов, автотрасс, систем водо-, газо-, энергоснабжения и связи, водоочистных сооружений, транспортных и иных социальных услуг. Общие меры для всех секторов: внедрение передовых технологий, цифровой системы, создание благоприятной бизнес-среды, развитие негосударственного сектора.

Некоторые социально-экономические показатели

С 2009 года рост ВВП составил в среднем свыше 6 %. За последние 15 лет объём ВВП увеличился в 3,7 раза. Объём выпущенной промышленной продукции в 2023 году, по сравнению с предыдущими годами, увеличился более чем в 3 раза. Если в 2008 году объём розничного товарооборота составлял 16 миллионов манатов, то в 2023 году этот показатель возрос в 8,5 раза и достиг 140 миллионов манатов. С 2008 годом численность населения выросла на 2 миллиона и в декабре 2022 года по итогам переписи зарегистрировано более 7 миллионов человек.

Усовершенствование нормативно-правовой базы страны

В Программе определены задачи, которые затрагивают нормативно-правовое обеспечение:

1) дальнейшее совершенствование законодательной базы привлечения инвестиций, защиты и поддержки в нашей стране инвесторов;

2) модернизация национального законодательства согласно правилам и принципам Всемирной торговой организации с учётом того факта, что Туркменистан – страна, присое­диняющаяся к этой Организации;

3) совершенствование законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём;

4) усовершенствование нормативно-правовых актов в области управления налогами и оптимизации сбора налогов;

5) модернизация правовой базы сферы охраны интеллектуальной собственности, гарантирование охраны прав на интеллектуальную собственность на государственном и международном уровне;

6) внедрение цифровой системы при совершенствовании банковских операций и платёжных поручений согласно требованиям технологий и нормативно-правовой документации;

7) совершенствование деловой среды и приведение нормативно-правовой базы финансирования в условиях рыночной экономики в соответствие с мировой практикой для интеграции национальной экономики в глобальный рынок;

8) активизация научных исследований, основательное и эффективное изучение «искусственного интеллекта», создание и продвижение новых методик бизнеса и коммерции в научно-производственной области, разработка соответствующих нормативно-правовых актов;

9) подготовка проектов нормативно-правовых актов для эффективного функционирования инновационной системы.

Аркадаг Бердымухамедов указал на важность анализа законодательства в таких аспектах, как:

– совершенствование законодательства в области гражданско-правовых отношений, внедрения норм международного частного права, модернизация согласно реалиям времени законодательства, затрагивающего имущество, собственность, договорное право, профилактику правонарушений;

– выполнение государственных услуг посредством цифровой системы, предоставление юридической помощи, государственная поддержка бизнеса;

– обеспечение экономической активности, развитие цифровых услуг в транспортно-логистической и других сферах;

– оптимизация законодательства, регулирующего деятельность предприятий, нормы обеспечения конкурентоспособности товаров и строительных работ;

– стимулирование производителей сельскохозяйственной продукции, семеноводческой деятельности.

Социальная защищенность

Аркадаг Бердымухамедов указал на важность разработки Положения об органах опеки и попечительства, Положения о порядке осуществления опеки и попечительства, которые указаны в Законе Туркменистана «Об опеке и попечительстве», совершенствования нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по вопросам несовершеннолетних, в контексте защиты и поддержки подрастающей молодёжи.

Развитие регионов

Большое внимание в государственной политике и реализуемых программах уделяется вопросам развития регионов. В числе основных задач:

– провести на должном уровне в велаятах, городах Ашхабад и Аркадаг встречи, а также совещания с местными органами и организациями для рассмотрения предложений и обращений, поступающих от граждан и ведомств;

– провести в полевых условиях встречи с тружениками села;

– совершенствовать организационно-методическую помощь велаятским, этрапским, городским халк маслахаты и Генгешам в законодательной области:

– разъяснять жителям сёл и городов суть и содержание принимаемых законов, изучать запросы и пожелания людей и принимать непосредственное участие в решении вопросов, касающихся улучшения благосостояния населения, и в приёме граждан по обращениям;

– организовать выездные совещания комитетов Халк Маслахаты и Меджлиса при участии ответственных представителей велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг, общественных объединений с целью выполнения поручений и задач, определённых Президентом Туркменистана, изучения предложений, касающихся различных направлений законодательства.

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В ходе заседания выступили также представители велаятов Туркменистана, которые выразили поддержку населения в адрес, проводимых правительством инициатив и программ.

В числе спикеров: