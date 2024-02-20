Казахстан рассматривает Туркменистан и Латвию в качестве альтернативных маршрутов для международных автоперевозок

Казахстан, столкнувшись с трудностями в международных грузоперевозках в европейском направлении, рассматривает альтернативные варианты автомобильной связуемости через Латвию и Туркменистан.

Соответствующее предложение было озвучено депутатом Мажилиса Парламента РК Болатбеком Нажметдинулы на совещании, которое провел заместитель Премьер-Министра РК Серик Жумангарин с участием представителей профильных министерств и ведомств. Совещание было посвящено актуальным вопросам автомобильных перевозок грузов.

По данным Министерства транспорта Казахстана, по итогам 2023 года общий объем автоперевозок грузов в экспортно-импортных сообщениях достиг 7,6 млн тонн (2,8 млн тонн – экспорт, 4,8 млн тонн – импорт). На европейские страны приходится 1,6 млн тонн перевозимых грузов. Половину объемов доставляют казахстанские перевозчики (50%).

В то же время серьезным барьером на пути торговых межгосударственных автомаршрутов стало закрытие всех пунктов пропуска на международные автоперевозки в Польше и наличие всего одного пункта на границе России и Беларуси.

С 12 января 2024 года пропуск через государственную границу Беларусью и Россией для водителей грузовых авто — граждан государств — членов ЕАЭС (Кыргызстана, Казахстана и Армении) осуществляется исключительно через участок белорусско-российской границы Езерище — Лобок.

В качестве альтернативы действующим международным маршрутам депутат Нажметдинулы предложил рассмотреть путь через Туркменистан, который ведет в Турцию и страны Персидского залива.

Для этого Казахстану необходимо упрощение визовых процедур с Туркменистаном.

Также в качестве альтернативы для поставок товаров в страны ЕС предложено проработать маршрут через Латвию.

По итогам совещания заместитель Премьер-Министра Серик Жумангарин поручил участникам проработать все варианты альтернативных международных автомобильных маршрутов и разработать дорожную карту по их развитию с учетом предложений представителей бизнеса. ///nCa, 20 февраля 2024 г.