Туркменистан: Обучение тонкостям дипломатического протокола в стране выходит на новый уровень

День дипломатических работников в Туркменистане, традиционно празднуемый ежегодно 18 февраля, ознаменовался в этом году открытием Специализированного учебного центра дипломатического протокола при Институте Международных отношений МИД Туркменистана.

В церемонии открытия Центра приняли участие вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов, высокопоставленные туркменские дипломаты, главы и представители дипломатических миссий зарубежных стран и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав ИМО.

Возглавил Центр Бердынияз Мятиев, карьерный дипломат с многолетним опытом работы в области дипломатического протокола. Мятиев долгое время занимал пост заместителя министра иностранных дел Туркменистана, а также руководил отделом Государственного протокола и международных отношения Аппарата Президента, отделом протокола МИД Туркменистана.

Обучение в Центре стартует 1 марта 2024 года. Занятия продолжительностью 2 часа будут проводиться без отрыва от производства, то есть после рабочего дня. Общий двухмесячный курс рассчитан на 120 часов занятий.

Слушатели центра ознакомятся с разнообразными тонкостями и премудростями дипломатического протокола – начиная от правил столового этикета на дипломатических раутах и заканчивая подготовкой официальной документации и особенностями организации встреч и церемоний высокого уровня.

Программой предусматривается ряд внеаудиторных занятий, например, будут организованы визиты мест, в которых в рамках визитов в Туркменистан посещают главы зарубежных государств.

Обучение будет вести многочисленный штат опытных преподавателей, в том числе сам руководитель Центра Б.Мятиев, доктор социологии, профессор Овездурды Мухамметбердиев, глава протокольной службы МИД Туркменистана.

Примечательно, что двери Центра открыты для обучения на платной основе для всех желающих. Обучающий курс станет полезным подспорьем для специалистов различных министерств и ведомств, а также представителей частного бизнеса, которые стремятся вывести свою деятельность на международный уровень.

«Мы будем знакомить с основами дипломатического протокола и дипломатического этикета, не только молодых работников МИД Туркменистана, но и служащих государственных структур, чья работа непосредственно связана с внешнеэкономической деятельностью, международно-экономическими торговыми связями», – рассказал в беседе с nCa профессор Овездурды Мухамметбердиев.

«Дипломатия расширяется, появляются новые направления, водная дипломатия, превентивная дипломатия, парламентская дипломатия, поэтому знание дипломатического протокола должно быть не только прерогативой дипломатов, но и всех государственных служащих, представителей общественных организаций. Вот с этой целью был создан Центр», – пояснил проф. Мухамметбердиев.

Как отметил на церемонии открытия Центра, министр иностранных дел Рашид Мередов, слушатели центра будут осваивать не только теоретические знания, но и на практике участвовать в протокольных мероприятиях.

Он подчеркнул, что руководство Туркменистана уделяет большое внимание концепции дипломатии особенно в той части, которая касается представления своей страны, умения принимать у себя в стране международные встречи. «Такой подход к поднятию уровня подготовки наших дипломатов именно по организационной протокольной части, является одним из элементов государственной политики Туркменистана, в частности ее внешней составляющей», – отметил он.

Мередов также поблагодарил послов зарубежных стран, которые оказывают содействие в профессиональной подготовке туркменских дипломатов посредством участия в различных обучающих курсах. Так, он упомянул, что протокольные курсы были организованы МИД Турции, Государственным Департаментом США, МИД России, а также ряда других стран. ///nCa, 18 февраля 2024 г.