Эксперты обсудили роль порта Туркменбаши как транзитного хаба в евразийских транспортных сообщениях

Эксперты транспортной отрасли стран Центральной Азии, представители транспортных региональных объединений встретились 14 февраля 2024 года за виртуальным круглым столом, который был посвящен роли международного морского порта Туркменбаши, как транзитного хаба для Центральноазиатского экспорта.

Организаторами мероприятия выступили Программа USAID по торговле в Центральной Азии в сотрудничестве с Королевским институтом транспорта и логистики при поддержке Ассоциации “Туркмен Логистика”. Модератором круглого стола выступила Лариса Кислякова, Председатель Центральноазиатского транспортно-логистического партнерства (ТЛП).

Ключевым докладом встречи стало выступление Сейитгулы Байсеидова, заместителя председателя Агентства Морских и Речных сообщений Туркменистана «Туркмендениздеряёллары», врио Начальника Международного морского порта Туркменбаши.

Байсеидов подробно рассказал об инфраструктуре, услугах и технических Туркменбашинского порта, который на сегодняшний день является самым крупным современным портовым комплексом на Каспии площадью более 150 гектаров и годовой мощностью 17 млн тонн грузов.

Была озвучена детальная информация о техническом состоянии и тарифах на услуги каждого из шести терминалов порта – Пассажирский Паромный Терминал, Терминал сыпучих грузов, Терминал генеральных грузов, полипропиленовый терминал, контейнерный терминал, нефтеналивной терминал.

С данной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Международного порта Туркменбаши: https://port.com.tm/?page_id=12&lang=ru

И как неоднократно в продолжении своего выступления отмечал Байсеидов, Туркменбашинский порт открыт к конструктивному и заинтересованному партнерству с экспортерами и грузоотправителями из всех стран Центральной Азии, предлагая гибкую тарифную политику и суперсовременные услуги с инфраструктурной точки зрения.

Специалисты-транспортники государственного и частного сектора Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, эксперты Транспортно-логистического центра Туркменистана, Туркменских железных дорог выступили с презентациями, в которых обозначили позицию Туркменбашинского порта в евразийских транспортных соединениях.

И прежде всего речь шла о Транскаспийском среднем коридоре, о коридоре Европа-Кавказ-Азия ТРАСЕКА и CASCA+ (Проект CASCA+ реализуется на базе международного мультимодального маршрута «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа»). Подчеркнуто намерение Кыргызстана к развитию транспортного коридора через Узбекистан и Туркменистана с выходом на порт Туркменбаши и дальнейшую перевалку грузов в северном направлении в Россию.

Значение каспийской гавани Туркменистана в указанных международных транспортных инициативах – бесспорна, поскольку Туркменбашинский порт, с одной стороны, предлагая транзит, диверсифицирует маршруты Среднего Транскаспийского коридора. С другой стороны, в использовании транзитного потенциала туркменского порта, заинтересованы Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. Ведь роль Каспийского моря, как центра перевалки транзитных грузов, растет – обусловлено это и необходимостью альтернативных маршрутов доставки товаров между Китаем и Европой.

Параллельно, возникают новые транспортные схемы – это например, железнодорожный коридор Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который был упомянут на мероприятии. По оценкам экспертов, реализация данного проекта позволит довести объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличится еще на 5-6 млн.тонн в год в направлении Китай-Европа.

Как сообщил на встрече, Бекзод Холматов, Директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Министерстве транспорта Узбекистана, Узбекистан ведет переговоры с Китаем по развитию коридора Китай-Кыргызстан-Узбекистан, ведущего далее в Европу через порт Туркменбаши, через Иран. В частности, обсуждаются возможности переориентации части грузов с морских путей, в том числе в свете кризиса в Красном море. По мнению узбекской стороны, объединив усилия, центральноазиатские страны могут совместно реализовать идею данного коридора, что несомненно придаст стимул развитию грузоперевозок через Туркменбашинский порт.

Прозвучали во время круглого стола и отзывы представителей частного сектора региона, поскольку именно они – грузоотправители, логисты, участники ВЭД – лучше всего знакомы с ситуацией «на земле» и первыми сталкиваются с узкими местами. В этом контексте, благодаря таким диалоговым площадкам, как круглый стол о роли Международного морского порта Туркменбаши, мнения частных кругов могут послужить руководством к действию для лиц, принимающих решения в правительствах и государственном секторе. ///nCa, 15 февраля 2024 г.